Ливерпуль - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Ливерпуль" в предыдущем туре смог приятно удивить своих болельщиков разгромной победой над "Лидсом" 6:1. Однако мерсисайдцы в этом сезоне уже побеждали 7:0 "МЮ", а в следующем туре проигрывали аутсайдеру АПЛ, "Борнмуту". Не повторится ли похожая история на этот раз? Действительно ли команда Юргена Клоппа наконец-то нашла свою игру и готова побороться хотя бы за Лигу Европы? "Ноттингем" приезжает на "Энфилд" с ужасающей выездной серией: шесть последних гостевых матчей команда проиграла, а в десяти крайних играх за пределами собственного стадиона только дважды не уступала.

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Чемпионат Англии 32-й тур

22 апреля. Начало в 17:00

"Ливерпуль" - "Ноттингем Форест"

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Текстовая трансляция - UA-Футбол