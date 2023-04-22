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Ливерпуль - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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"Форест" проиграл в гостях шесть матчей подряд

Ливерпуль - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" в предыдущем туре смог приятно удивить своих болельщиков разгромной победой над "Лидсом" 6:1. Однако мерсисайдцы в этом сезоне уже побеждали 7:0 "МЮ", а в следующем туре проигрывали аутсайдеру АПЛ, "Борнмуту". Не повторится ли похожая история на этот раз? Действительно ли команда Юргена Клоппа наконец-то нашла свою игру и готова побороться хотя бы за Лигу Европы? "Ноттингем" приезжает на "Энфилд" с ужасающей выездной серией: шесть последних гостевых матчей команда проиграла, а в десяти крайних играх за пределами собственного стадиона только дважды не уступала.

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Чемпионат Англии 32-й тур
22 апреля. Начало в 17:00
"Ливерпуль" - "Ноттингем Форест"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Ноттингем Форест Ливерпуль смотреть футбол онлайн
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