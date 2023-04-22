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Ман Сити - Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Кто выйдет в финал Кубка Англии?

Ман Сити - Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" не сможет воспользоваться осечкой "Арсенала" в текущем туре АПЛ, ведь "горожан" ожидает поединок за выход в финал Кубка Англии. "Шеффилд Юнайтед" в этом сезоне даже не выступает в АПЛ и сражается за выход в элитный дивизион из Чемпионшипа. По пути к полуфинальной стадии "клинки" одолели "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", поэтому за возможную недооценку со стороны подопечных Гвардиолы он может наказать. Впрочем, фаворит в этой паре очевиден, и любой результат, кроме уверенной победы действующего чемпиона Англии, будет рассматриваться как сенсация.

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Кубок Англии. Полуфинал. Стадия из одного матча
22 апреля. Начало в 18:45
"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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