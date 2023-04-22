Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Сити - Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кто выйдет в финал Кубка Англии?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" не сможет воспользоваться осечкой "Арсенала" в текущем туре АПЛ, ведь "горожан" ожидает поединок за выход в финал Кубка Англии. "Шеффилд Юнайтед" в этом сезоне даже не выступает в АПЛ и сражается за выход в элитный дивизион из Чемпионшипа. По пути к полуфинальной стадии "клинки" одолели "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", поэтому за возможную недооценку со стороны подопечных Гвардиолы он может наказать. Впрочем, фаворит в этой паре очевиден, и любой результат, кроме уверенной победы действующего чемпиона Англии, будет рассматриваться как сенсация.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Кубок Англии. Полуфинал. Стадия из одного матча
22 апреля. Начало в 18:45
"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция -
Популярное сейчас
- Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Дирявка: В сезоне 1992/93 Днепр был сильнее Динамо. Но чемпионство у нас просто украли
- Определились финалисты Юношеской Лиги УЕФА
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО