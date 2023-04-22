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Гвардиола: Смотрел матч Наполи - Милан. Итальянский футбол в полном порядке
В этом поединке определился вероятный соперник "Сити" в финале ЛЧ
Фото: mancity.com
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил выступление "Наполи" и "Милана" в Лиге чемпионов (2:1 по двум матчам).
"Итальянский футбол в полном порядке. Я смотрел матч "Наполи" — "Милан" и был впечатлён. Все игры неаполитанцев с миланцами были упорными в текущем сезоне. Все матчи заканчивались с небольшой разницей в счёте.
Теперь многие начнут говорить, что у "Наполи" плохой сезон, потому что они вылетели из Лиги чемпионов. Я наблюдал за ними и был впечатлён стилем их игры. Они выиграют титул, и мы посмотрим, что они сделают в Лиге чемпионов в следующем году.
"Наполи" опережает "Милан" в Серии A, и люди думают, что в Лиге чемпионов должно быть так же, но у "Милана" есть своя фишка в Европе. Этот клуб похож на "Баварию".
"Милан" был великолепен в прошлом, я не знаю, сколько кубков они выиграли. Это сильная команда", - сказал Гвардиола.
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