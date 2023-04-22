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Почеттино является главным кандидатом на должность тренера Челси
Тоттенхэм в последнее время не контактировал с Маурисио
Getty Images / Global Images Ukraine
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино близок к возвращению в АПЛ. На данный момент он является главным кандидатом на должность главного тренера "Челси", сообщает The Telegraph.
Ранее Юлиан Нагельсманн был приоритетом для аристократов, однако они не смогли договориться с немецким наставником. Также переговоры больше не ведутся с Луисом Энрике. Среди других кандидатов пока рассматривается Венсан Компани, который сейчас возглавляющий "Бернли".
“Челси” и Почеттино ведут переговоры с начала текущей недели. Пока неизвестно об их результатах.
“Аристократы” не впервые обращаются к кандидатуре аргентинца. “Челси” уже хотели его пригласить перед тем, как команду возглавил Грэм Поттер.
Фабрицио Романо также отмечает, что "Тоттенхэм", несмотря на слухи, в последнее время не контактировал с Почеттино о его возвращении. Маурисио работал тренером "шпор" с 2014 по 2019 год. В том числе во главе “Тоттенхэма” он провел 14 матчей против Челси, в которых его команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и семь раз уступила.
Почеттино с июля 2022 года находится без клуба. Последним его местом работы был "Пари Сен-Жермен".
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