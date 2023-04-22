  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Жезус: Если мы хотим стать чемпионами, мы должны обыграть Сити, вот и всё
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жезус: Если мы хотим стать чемпионами, мы должны обыграть Сити, вот и всё

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Игрок считает, что титул АПЛ все еще ближе к "канонирам", чем к "горожанам"

Жезус: Если мы хотим стать чемпионами, мы должны обыграть Сити, вот и всё

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус после матча с "Саутгемптоном" (3:3) заявил, что его команда не потеряла шансов на титул чемпионов английской Премьер-лиги, несмотря на три ничьих подряд.

"Не хочу говорить о негативе, потому что мы очень позитивно настроены. Мы проводим потрясающий сезон. Это Премьер-лига. Здесь очень сложно. Вы соревнуетесь с такими сильными командами, как "Саутгемптон". Они приезжают к вам, стараются хорошо защищаться, а затем контратакуют. Мы пропустили ранний гол, который разрушил наш план, но я думаю, помимо этого, мы играли очень хорошо, мы чувствовали болельщиков.

Сейчас трудный момент, и нам нужно держаться вместе. Нам ещё многое предстоит сделать в этом сезоне. Ещё ничего не закончилось. Мы по-прежнему впереди на пять очков. У "Сити" две игры в запасе. Если мы хотим стать чемпионами, мы должны обыграть их, вот и всё", - сказал Жезус.

"Арсенал" набрал 75 очков и занимает первое место в таблице АПЛ. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" составляет пять очков, но у подопечных Хосепа Гвардиолы две игры в запасе.

По теме
yellow-arrow
Каррагер: Судьба титула всё ещё в руках Арсенала, но впереди матч с Манчестер Сити
yellow-arrow
Почеттино является главным кандидатом на должность тренера Челси
yellow-arrow
Астон Вилла собирается предложить 55 миллионов евро за двух игроков Манчестер Сити
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде