Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жезус: Если мы хотим стать чемпионами, мы должны обыграть Сити, вот и всё
Игрок считает, что титул АПЛ все еще ближе к "канонирам", чем к "горожанам"
Getty Images / Global Images Ukraine
Бразильский нападающий "Арсенала" Габриэл Жезус после матча с "Саутгемптоном" (3:3) заявил, что его команда не потеряла шансов на титул чемпионов английской Премьер-лиги, несмотря на три ничьих подряд.
"Не хочу говорить о негативе, потому что мы очень позитивно настроены. Мы проводим потрясающий сезон. Это Премьер-лига. Здесь очень сложно. Вы соревнуетесь с такими сильными командами, как "Саутгемптон". Они приезжают к вам, стараются хорошо защищаться, а затем контратакуют. Мы пропустили ранний гол, который разрушил наш план, но я думаю, помимо этого, мы играли очень хорошо, мы чувствовали болельщиков.
Сейчас трудный момент, и нам нужно держаться вместе. Нам ещё многое предстоит сделать в этом сезоне. Ещё ничего не закончилось. Мы по-прежнему впереди на пять очков. У "Сити" две игры в запасе. Если мы хотим стать чемпионами, мы должны обыграть их, вот и всё", - сказал Жезус.
"Арсенал" набрал 75 очков и занимает первое место в таблице АПЛ. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити" составляет пять очков, но у подопечных Хосепа Гвардиолы две игры в запасе.
Популярное сейчас
- Горнякам не должны помешать травмы и мотивация киевлян. Анонс матча Динамо – Шахтер
- Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 апреля 2023
- Заря уже вторая, Арсенал снова потерял очки. Главные новости за 21 апреля
- Лидер вернулся. Зинченко "накачал" партнеров после двух пропущенных голов. ВИДЕО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО