АПЛ. Три поражения и 13 пропущенных голов Лидса в трех матчах

“Лидс” проиграл два последних матча Премьер-лиги с общим счетом 2:11, тренер “белых” Хави Грасия признался, что ранее никогда еще не оказывался в подобных ситуациях. Как мог испанский тренер настроить свою команду на поединок против “Фулхэма”? В первую очередь простым советом “keep it tight”. “Лидсу” нельзя было пропускать, после первого пропущенного мяча “белые” рассыпаются.

И “Лидс” пытался как мог сыграть на ноль против “Фулхэма”. Сами гости при этом имело очень мало атак, и в первом тайме событий как таковых на поле не было. Что наверное устраивало “Лидс”.

Но после перерыва гости быстро пропустили и все усилия оказались напрасными. Робинсон выполнил эффектный проход, дал пас на фланг Виллиану, навес, Мелье неудачно сыграл на выходе, и мяч эффектно положил в сетку Харри Уилсон.

Вскоре “Фулхэм” мог развивать преимущество, но удар Перейры со штрафного приняла на себя перекладина. Однако бразилец не остался без гола. Еще один навес с фланга (Робинсон), Мелье вновь ошибся на выходе, и Перейра добил мяч в сетку.

“Лидсу” удалось отыграть один гол – после удара Бамфорда мяч от Палиньи отлетел в ворота. Но на этом атакующие потуги гостей закончились.

2:1 – “Фулхэм” во втором туре подряд обыгрывает аутсайдера, доказывая, что никто не собирается сливать сезон, хотя турнирных целей просто нет. “Лидс” проигрывает в третьем матче подряд. Самое сложное еще впереди.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Лидс” 2:1

Голы: Уилсон 58, Перейра 72 – Палинья 79 (авт.)

“Фулхэм”: Лено – Тете, Адарабийо, Рим, Робинсон – Харрисон Рид (Лукич 82), Палинья – Уилсон (Соломон 86), Перейра (Кэйрни 86), Виллиан (Кебано 90+4) – Декордова-Рид (Винисиус 82)

“Лидс”: Мелье – Вебер, Купер, Кох, Кристенсен – Рока, Маккенни (Форшоу 81) – Саммервилл, Ааронсон (Синистерра 65), Харрисон (Ньонто 81) – Родриго (Бамфорд 65)

Предупреждения: Палинья 16 – Маккенни 37, Вебер 62, Купер 67, Рока 90+4