Кража: Челси бесплатно подпишет молодого таланта из Бенфики

"Челси" бесплатно подпишет 18-летнего вингера "Бенфики" Диего Морейру. Он присоединится к "синим" летом.

Сообщается, что сделка на финальных стадиях. В "Челси" верят, что португальский нападающий обладает необходимым потенциалом.

Морейру выступает за "Бенфику Б". Он также вызывается в молодежную сборную Португалии. В этом сезоне за "Бенфику Б" Морейра провел 25 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 2 миллиона евро.

Его контракт с командой истекает в конце сезона.

Chelsea are closing in on deal to sign talented winger Diego Moreira [born in 2004] on free transfer from Benfica — he will join in July. ???????????????? #CFC



Deal at final stages as Record reported; Chelsea believe he has very interesting potential.



