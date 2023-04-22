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Кража: Челси бесплатно подпишет молодого таланта из Бенфики
Талантливый игрок из "Бенфики" за бесценок
Фото: twitter.com/SLBenfica
"Челси" бесплатно подпишет 18-летнего вингера "Бенфики" Диего Морейру. Он присоединится к "синим" летом.
Сообщается, что сделка на финальных стадиях. В "Челси" верят, что португальский нападающий обладает необходимым потенциалом.
Морейру выступает за "Бенфику Б". Он также вызывается в молодежную сборную Португалии. В этом сезоне за "Бенфику Б" Морейра провел 25 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 2 миллиона евро.
Его контракт с командой истекает в конце сезона.
Chelsea are closing in on deal to sign talented winger Diego Moreira [born in 2004] on free transfer from Benfica — he will join in July. ???????????????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2023
Deal at final stages as Record reported; Chelsea believe he has very interesting potential.
???? More: https://t.co/msXT4zhSvL pic.twitter.com/ioCGs2JesZ
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