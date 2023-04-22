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Кража: Челси бесплатно подпишет молодого таланта из Бенфики

Англия
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Талантливый игрок из "Бенфики" за бесценок

Кража: Челси бесплатно подпишет молодого таланта из Бенфики

Фото: twitter.com/SLBenfica

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"Челси" бесплатно подпишет 18-летнего вингера "Бенфики" Диего Морейру. Он присоединится к "синим" летом.

Сообщается, что сделка на финальных стадиях. В "Челси" верят, что португальский нападающий обладает необходимым потенциалом.

Морейру выступает за "Бенфику Б". Он также вызывается в молодежную сборную Португалии. В этом сезоне за "Бенфику Б" Морейра провел 25 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 2 миллиона евро.

Его контракт с командой истекает в конце сезона.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон)
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