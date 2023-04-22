КА. Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0. Хет-трик Мареза вывел горожан в финал

“Манчестер Сити” стал первым финалистом Кубка Англии-2023. “Горожане” вышли в решающий матч, не пропустив пока в турнире ни одного гола. В полуфинале терпеливая команда Гвардиолы дождалась ошибок “Шеффилд Юнайтед” и забила представителю Чемпионшипа три безответных гола. Хет-трик оформил Рияд Марез.

Ответный четвертьфинал Лиги чемпионов с “Баварией” был тяжелым для “Сити”. Как признался Гвардиола, у его футболистов даже не было сил, чтобы как-то порадоваться выходу в полуфинал. Замены в игре с “Шеффилд Юнайтед” были ожидаемы, учитывая, что в среду “горожане” на своем поле примут “Арсенал”.

Эрлинг Холанд неожиданно остался в старте, а вот Эдерсон, Стоунз, Диаш, Де Брюйне и Родри получили отдых, Аке отсутствовал в заявке по причине травмы.

“Сити” не торопил события. В первом тайме у фаворита было всего пять ударов, команда Гвардиолы довольствовалась контролем мяча (80%), проверяла на прочность и дисциплинированность защиту “Шеффилд Юнайтед”. Гости даже получили свой шанс – после углового Ндиайе оказался перед Ортегой, но пробил в кипера “Сити”, вовремя выскочившего из ворот.

Затем Холанд забил после нарушения правила, и в целом игроки “Сити” готовы были в любой момент подловить “клинков” на ошибке.

И в конце первого тайма “Шеффилд Юнайтед” сделал фавориту подарок. Джеббисон не успел накрыть Силву, и сбил португальца с ног. Пенальти реализовал Марез.

Алжирец продолжил забивать после перерыва. Его второй гол получился очень забавным. Марез отобрал мяч у Лоу еще в центре поля, и решил сам сблизиться с воротами. Защитники “Шеффилд Юнайтед” слишком боялись подключений других футболистов, в результате Марез получил коридор, и возможность для удара.

Через пять минут вингер “Сити” оформил хет-трик и вопрос с победителем был снят окончательно. Грилиш, несмотря на противодействие двух соперников, выполнил прострел в центр, а Марез пробил в одно касание.

Hat-trick hero ????@Mahrez22 scores the first FA Cup semi-final treble since 1958 ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/uQmIBRV9jJ — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 22, 2023

3:0 – “Манчестер Сити” мог забивать еще несколько раз, но ударам Альвареса и Палмера не хватало точности.

Второй финалист Кубка Англии определится завтра в противостоянии “Брайтона” с “Манчестер Юнайтед”.

Полуфинал Кубка Англии. Лондон, “Уэмбли”

“Манчестер Сити” – “Шеффилд Юнайтед” 3:0

Голы: Марез 43 (пен.), Марез 61, Марез 66

“Манчестер Сити”: Ортега – Уокер, Аканджи, Лапорт – Силва (Льюис 82), Гюндоган (Филлипс 75), Гомес – Альварес – Марез, Холанд (Фоден 68), Грилиш (Палмер 67)

“Шеффилд Юнайтед”: Фодерингем – Робинсон, Иган, Ахмедходжич (Кулибали 76) – Лоу, Флек (Шарп 66), Норвуд, Берге (Башем 75), Болдок (Богл 76) – Ндиайе, Джеббисон (Макберни 58)

Предупреждение: Норвуд 74