КА. Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0. Хет-трик Мареза вывел горожан в финал

“Манчестер Сити” стал первым финалистом Кубка Англии-2023. “Горожане” вышли в решающий матч, не пропустив пока в турнире ни одного гола. В полуфинале терпеливая команда Гвардиолы дождалась ошибок “Шеффилд Юнайтед” и забила представителю Чемпионшипа три безответных гола. Хет-трик оформил Рияд Марез.

Ответный четвертьфинал Лиги чемпионов с “Баварией” был тяжелым для “Сити”. Как признался Гвардиола, у его футболистов даже не было сил, чтобы как-то порадоваться выходу в полуфинал. Замены в игре с “Шеффилд Юнайтед” были ожидаемы, учитывая, что в среду “горожане” на своем поле примут “Арсенал”.

Эрлинг Холанд неожиданно остался в старте, а вот Эдерсон, Стоунз, Диаш, Де Брюйне и Родри получили отдых, Аке отсутствовал в заявке по причине травмы.

“Сити” не торопил события. В первом тайме у фаворита было всего пять ударов, команда Гвардиолы довольствовалась контролем мяча (80%), проверяла на прочность и дисциплинированность защиту “Шеффилд Юнайтед”. Гости даже получили свой шанс – после углового Ндиайе оказался перед Ортегой, но пробил в кипера “Сити”, вовремя выскочившего из ворот.

Затем Холанд забил после нарушения правила, и в целом игроки “Сити” готовы были в любой момент подловить “клинков” на ошибке.

И в конце первого тайма “Шеффилд Юнайтед” сделал фавориту подарок. Джеббисон не успел накрыть Силву, и сбил португальца с ног. Пенальти реализовал Марез.

Алжирец продолжил забивать после перерыва. Его второй гол получился очень забавным. Марез отобрал мяч у Лоу еще в центре поля, и решил сам сблизиться с воротами. Защитники “Шеффилд Юнайтед” слишком боялись подключений других футболистов, в результате Марез получил коридор, и возможность для удара.

