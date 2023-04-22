Челси выбирает главного тренера. Еще один кандидат попал в шорт-лист

Анхе Постекоглу, главный тренер "Селтика", неожиданно попал в короткий список кандидатов на должность следующего главного тренера "Челси", хотя клуб склоняется к тому, чтобы предложить эту должность Маурисио Почеттино, об этом сообщает theguardian.com.

Постекоглу уверенно шагает к тому, чтобы выиграть с клубом из Глазго второй подряд титул чемпиона Шотландии. Он получил репутацию атакующего тренера, который может совершенствовать игроков на тренировочном поле. Австралиец присоединился к "Селтику" в 2021 году и привел команду к чемпионству в прошлом сезоне. Его команда имеет значительный отрыв от "Рейнджерс" и под его руководством выиграла Кубок Лиги.

После увольнения Грэма Поттера в начале апреля "Челси" ведет поиски нового тренера. Сейчас результаты команды не удовлетворительные. "Челси" идет на 11 месте, проиграв в 3 из последних 5 матчей в АПЛ а также вылетев из Лиги Чемпионов в 1/4 против мадридского "Реала".