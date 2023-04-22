  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Не легкая победа. Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не легкая победа. Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Ливерпуль - Ноттингем Форест ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22.04.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Не легкая победа. Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ливерпуль на домашнем стадионе обыграл Ноттингем Форест со счетом 3:2. Победы Клопу в этом сезоне даются не легко. Не знаешь, чего можно ожидать от YNWA в следующем матче.

В прошлый раз в АПЛ они обыграли "Лидс" со счетом 1:6, сегодня уже не с таким большим преимуществом одолели "Ноттингем". Для "Ливерпуля" "Энфилд" - крепость, что они и подтвердили в этом поединке, владея мячом более 80% матча. Но при этом "Форест" нашел свои моменты для контратак.

Жота сделал дубль на 47 и 55 минутах, третий мяч забил Мо Салах. У "Ноттингема" отличились Уильямс на 51 минуте и Гиббс-Уайт на 67.

Ливерпуль набрал 50 очков и поднялся на шестое место в АПЛ. Ноттингем Форест потерпел четвертое поражение подряд и опустился на 19-ю позицию.

В следующем туре, который пройдет 26 апреля, Ливерпуль сыграет с Вест Хэмом, а Ноттингем Форест встретится с Брайтоном.

Английская Премьер лига. 32-й тур
22 апреля, Ливерпуль, стадион "Энфилд"
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2
Голы: Жота, 47, 55, Салах, 70 - Уильямс, 51, Гиббс-Уайт, 67

По теме
yellow-arrow
Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас – лучшая среди игроков Эвертона
yellow-arrow
КА. Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0. Хет-трик Мареза вывел горожан в финал
yellow-arrow
Челси выбирает главного тренера. Еще один кандидат попал в шорт-лист
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ноттингем Форест Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде