Не легкая победа. Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2. Обзор матча и видео голов

Ливерпуль на домашнем стадионе обыграл Ноттингем Форест со счетом 3:2. Победы Клопу в этом сезоне даются не легко. Не знаешь, чего можно ожидать от YNWA в следующем матче.

В прошлый раз в АПЛ они обыграли "Лидс" со счетом 1:6, сегодня уже не с таким большим преимуществом одолели "Ноттингем". Для "Ливерпуля" "Энфилд" - крепость, что они и подтвердили в этом поединке, владея мячом более 80% матча. Но при этом "Форест" нашел свои моменты для контратак.

Жота сделал дубль на 47 и 55 минутах, третий мяч забил Мо Салах. У "Ноттингема" отличились Уильямс на 51 минуте и Гиббс-Уайт на 67.

Ливерпуль набрал 50 очков и поднялся на шестое место в АПЛ. Ноттингем Форест потерпел четвертое поражение подряд и опустился на 19-ю позицию.

В следующем туре, который пройдет 26 апреля, Ливерпуль сыграет с Вест Хэмом, а Ноттингем Форест встретится с Брайтоном.

Английская Премьер лига. 32-й тур

22 апреля, Ливерпуль, стадион "Энфилд"

Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2

Голы: Жота, 47, 55, Салах, 70 - Уильямс, 51, Гиббс-Уайт, 67