  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Голливудский Рэксэм благодаря победе в Национальной лиге поднялся в профессионалы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голливудский Рэксэм благодаря победе в Национальной лиге поднялся в профессионалы

Англия
(1 голосов)

После 15 лет отсутствия, Рексэм возвращается в профессиональный футбол

Голливудский Рэксэм благодаря победе в Национальной лиге поднялся в профессионалы

Фото: Getty Images

Новина українською

"Рэксэм" только что стал чемпионом Национальной лиги. Команда Райана Рейнольдса 15 лет не могла пробиться в профессиональные лиги и наконец они это сделали.

Перед ними был трудный путь. Команда в сезоне отыграла уже 45 матчей. Из них 33 победы, 8 ничьих, и 3 поражения. Не малый вклад дало подписание английского голкипера Бена Фостера. Бывший голкипер "Уотфорда" спас для команды матч, вытащив пенальти на последних секундах.

Большой вклад в чемпионство также сделал нападающий клуба Пол Маллин, который сыграл 50 матчей и забил 46 мячей.

Сейчас команда уже в раздевалке празднует чемпионство и строит планы на свое будущее в профессиональном футболе.

По теме
yellow-arrow
Ман Сити – первый финалист Кубка Англии за 57 лет, не пропустивший в турнире ни единого гола
yellow-arrow
Не легкая победа. Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас – лучшая среди игроков Эвертона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бен Фостер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде