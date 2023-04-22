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Голливудский Рэксэм благодаря победе в Национальной лиге поднялся в профессионалы
После 15 лет отсутствия, Рексэм возвращается в профессиональный футбол
Фото: Getty Images
"Рэксэм" только что стал чемпионом Национальной лиги. Команда Райана Рейнольдса 15 лет не могла пробиться в профессиональные лиги и наконец они это сделали.
Перед ними был трудный путь. Команда в сезоне отыграла уже 45 матчей. Из них 33 победы, 8 ничьих, и 3 поражения. Не малый вклад дало подписание английского голкипера Бена Фостера. Бывший голкипер "Уотфорда" спас для команды матч,
Большой вклад в чемпионство также сделал нападающий клуба Пол Маллин, который сыграл 50 матчей и забил 46 мячей.
Сейчас команда уже в раздевалке празднует чемпионство и строит планы на свое будущее в профессиональном футболе.
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