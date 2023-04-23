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Челси согласовал контракт еще с одним вингером. На этот раз из Бенфики

Англия
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18-летний воспитанник академии лиссабонцев

Челси согласовал контракт еще с одним вингером. На этот раз из Бенфики

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Бенфики" Диего Морейра станет игроком "Челси". Инсайдер Николо Скира сообщил, что соглашение уже завершено.

18-летний игрок присоединится к составу "аристократов" летом на правах свободного агента. Его контракт истекает в конце июня.

Клуб согласовал персональные условия контракта с агентом футболиста. Его представителем, кстати, является бывший агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш.

За первую команду "Бенфики" Морейра провел 23 минуты в двух матчах. Он в основном выступает за молодежные коллективы "орлов". В том числе в прошлом сезоне он становился победителем юношеской Лиги чемпионов вместе с "Бенфикой" U-19.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Морейру в два миллиона евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон)
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