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Челси согласовал контракт еще с одним вингером. На этот раз из Бенфики
18-летний воспитанник академии лиссабонцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Бенфики" Диего Морейра станет игроком "Челси". Инсайдер Николо Скира сообщил, что соглашение уже завершено.
18-летний игрок присоединится к составу "аристократов" летом на правах свободного агента. Его контракт истекает в конце июня.
Клуб согласовал персональные условия контракта с агентом футболиста. Его представителем, кстати, является бывший агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш.
За первую команду "Бенфики" Морейра провел 23 минуты в двух матчах. Он в основном выступает за молодежные коллективы "орлов". В том числе в прошлом сезоне он становился победителем юношеской Лиги чемпионов вместе с "Бенфикой" U-19.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает Морейру в два миллиона евро.
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