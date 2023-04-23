  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед собирается продать двух английских игроков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед собирается продать двух английских игроков

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость

Манчестер Юнайтед собирается продать двух английских игроков

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака и полузащитник Скотт Мактоминей в летнее трансферное окно близки к уходу из команды.

Продажу 25-летнего Ван-Биссаки одобрил лично главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 26 матчах, отметившись результативной передачей.

26-летний Мактоминей — воспитанник "Манчестер Юнайтед". В 35 матчах нынешнего сезона на его счету три гола и результативная передача. Подписать полузащитника хочет "Ньюкасл", проявляющий к нему серьёзный интерес.

По теме
yellow-arrow
Челси согласовал контракт еще с одним вингером. На этот раз из Бенфики
yellow-arrow
Варан может вылететь до конца сезона из-за травмы
yellow-arrow
Ньюкасл - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.04.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 11:38
Сподіваюсь розробники сайту читають коментарі. Може вже час забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде