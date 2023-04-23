Манчестер Юнайтед собирается продать двух английских игроков

Защитник "Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака и полузащитник Скотт Мактоминей в летнее трансферное окно близки к уходу из команды.

Продажу 25-летнего Ван-Биссаки одобрил лично главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 26 матчах, отметившись результативной передачей.

26-летний Мактоминей — воспитанник "Манчестер Юнайтед". В 35 матчах нынешнего сезона на его счету три гола и результативная передача. Подписать полузащитника хочет "Ньюкасл", проявляющий к нему серьёзный интерес.