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Де Дзерби: Я покинул Шахтер после восьми месяцев работы. Сделал это неохотно

Англия
(1 голосов)

Итальянец заявил, что хотел бы поработать в Германии и Бразилии

Де Дзерби: Я покинул Шахтер после восьми месяцев работы. Сделал это неохотно

Фото: facebook.com/officialbhafc

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби поделился своими эмоциями по поводу пребывания в английском клубе:

“Мне удалось работать здесь. Я нашел команду, которая привыкла играть смело и менять расстановку во время матча. Потом, очевидно, я приложил и свои усилия.

Я ни с кем не разговаривал (о переходе в другой клуб – ред.), но думаю, что прямо сейчас, для меня важно остаться здесь. Мне пришлось покинуть “Шахтер” после восьми месяцев работы, и я сделал это неохотно. Уход из Брайтона после этого времени будет означать, что работа не доработана.

Я хочу остаться. Мне придется поговорить с менеджментом клуба и обсудить, чего они ждут, чего хотят, каковы их амбиции.

Рано или поздно мне придется уехать. Я хотел бы вернуться в Италию, но я хотел бы получить другой опыт за рубежом: в Германии и Бразилии”, - сказал Де Дзерби.

Напомним, что итальянец работал в "Шахтере" в сезоне 2021/2022 гг.. После его завершения он покинул "горняков", а в сентябре присоединился к "Брайтону". Контракт Де Дзерби с "чайками" рассчитан до лета 2026 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Брайтон
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Источник:
Calciomercato.it

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Комментарии (3)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
23.04.2023 в 16:02
обделался и смылся.как и распальцованные "звёзды"того шахтёра
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0
0
miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 15:47
Розробники сайту читають коментарі. Може вже час забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
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0
0
miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 15:23
Розробники сайту читають коментарі. Може вже час забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
Ответить
0
0

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