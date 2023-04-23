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Де Дзерби: Я покинул Шахтер после восьми месяцев работы. Сделал это неохотно
Итальянец заявил, что хотел бы поработать в Германии и Бразилии
Фото: facebook.com/officialbhafc
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби поделился своими эмоциями по поводу пребывания в английском клубе:
“Мне удалось работать здесь. Я нашел команду, которая привыкла играть смело и менять расстановку во время матча. Потом, очевидно, я приложил и свои усилия.
Я ни с кем не разговаривал (о переходе в другой клуб – ред.), но думаю, что прямо сейчас, для меня важно остаться здесь. Мне пришлось покинуть “Шахтер” после восьми месяцев работы, и я сделал это неохотно. Уход из Брайтона после этого времени будет означать, что работа не доработана.
Я хочу остаться. Мне придется поговорить с менеджментом клуба и обсудить, чего они ждут, чего хотят, каковы их амбиции.
Рано или поздно мне придется уехать. Я хотел бы вернуться в Италию, но я хотел бы получить другой опыт за рубежом: в Германии и Бразилии”, - сказал Де Дзерби.
Напомним, что итальянец работал в "Шахтере" в сезоне 2021/2022 гг.. После его завершения он покинул "горняков", а в сентябре присоединился к "Брайтону". Контракт Де Дзерби с "чайками" рассчитан до лета 2026 года.
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