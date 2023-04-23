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Уэлбек: Де Дзерби - особенный тренер. Для него футбол значит очень много
Экс-тренер "Шахтера" хорошо зарекомендовал себя в "Брайтоне"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Брайтона" Дэнни Уэлбек высказался о работе под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби.
"Каждую неделю наша игра меняется. Мы можем начать матч с одной схемы, а закончить с другой.
Я бы не сказал, что мы тратим слишком много времени на соперника, мы, очевидно, должны уважать того, с кем играем, но это больше касается того, что мы сами хотим делать с мячом. Иногда мы входим в игру и знаем, что у нас есть три способа играть против этого соперника, потому что мы работали над этим на неделе. У нас всегда есть запасной вариант. Роберто — особенный тренер. Для меня очень полезно поработать с ним на этом этапе моей карьеры.
У него есть страсть, и мы видим, как много значит для него футбол и как он хочет, чтобы его команда побеждала. Его энергия передаётся игрокам. Им нравится идти за ним и вникать во всё, что он говорит, и преуспевать", - сказал Уэлбек.
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