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Уэлбек: Де Дзерби - особенный тренер. Для него футбол значит очень много

Англия
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Экс-тренер "Шахтера" хорошо зарекомендовал себя в "Брайтоне"

Уэлбек: Де Дзерби - особенный тренер. Для него футбол значит очень много

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Брайтона" Дэнни Уэлбек высказался о работе под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби.

"Каждую неделю наша игра меняется. Мы можем начать матч с одной схемы, а закончить с другой.

Я бы не сказал, что мы тратим слишком много времени на соперника, мы, очевидно, должны уважать того, с кем играем, но это больше касается того, что мы сами хотим делать с мячом. Иногда мы входим в игру и знаем, что у нас есть три способа играть против этого соперника, потому что мы работали над этим на неделе. У нас всегда есть запасной вариант. Роберто — особенный тренер. Для меня очень полезно поработать с ним на этом этапе моей карьеры.

У него есть страсть, и мы видим, как много значит для него футбол и как он хочет, чтобы его команда побеждала. Его энергия передаётся игрокам. Им нравится идти за ним и вникать во всё, что он говорит, и преуспевать", - сказал Уэлбек.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Дэнни Уэлбек Роберто Де Дзерби
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Источник:
Daily Mail

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