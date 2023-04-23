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Гарри Невилл: У Зинченко, Жезуса и Партея пять дней, чтобы разобраться с собой

Англия
(1 голосов)

Впереди очень важный матч против "Манчестер Сити"

Гарри Невилл: У Зинченко, Жезуса и Партея пять дней, чтобы разобраться с собой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл критически высказался по поводу спада "Арсенала":

“В последних трех матчах более опытные игроки “Арсенала” должны были шагнуть вперед и проявить себя, но не сделали этого. Зинченко, Жезус и Партей были не на высоте. У них пять дней, чтобы разобраться с собой. Вчерашняя заминка была блефом!”, - написал Невилл вчера, 22 апреля, в своем Twitter – на следующий день после матча с “Саутгемптоном” (3:3).

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"Арсенал" в последних трех матчах в АПЛ трижды сыграл вничью. Следующий поединок "канониры" проведут в среду, 26 апреля, против "Манчестер Сити". Пока между командами пять очков разницы в чемпионате, но у "горожан" есть еще два матча в запасе.

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В статье: Гари Невилл Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Габриэл Жезус Томас Партей
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Комментарии (2)
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miruk 81 (львів)
23.04.2023 в 15:46
Розробники сайту читають коментарі. Може вже час забрати російську з сайту тим більше як основну при кожному вході?
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Cerega15 (Херсон)
23.04.2023 в 15:53
У меня при входе всегда украинский, ищи проблему в своем браузере.
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