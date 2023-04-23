Гарри Невилл: У Зинченко, Жезуса и Партея пять дней, чтобы разобраться с собой

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл критически высказался по поводу спада "Арсенала":

“В последних трех матчах более опытные игроки “Арсенала” должны были шагнуть вперед и проявить себя, но не сделали этого. Зинченко, Жезус и Партей были не на высоте. У них пять дней, чтобы разобраться с собой. Вчерашняя заминка была блефом!”, - написал Невилл вчера, 22 апреля, в своем Twitter – на следующий день после матча с “Саутгемптоном” (3:3).

"Арсенал" в последних трех матчах в АПЛ трижды сыграл вничью. Следующий поединок "канониры" проведут в среду, 26 апреля, против "Манчестер Сити". Пока между командами пять очков разницы в чемпионате, но у "горожан" есть еще два матча в запасе.