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Гарри Невилл: У Зинченко, Жезуса и Партея пять дней, чтобы разобраться с собой
Впереди очень важный матч против "Манчестер Сити"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл критически высказался по поводу спада "Арсенала":
“В последних трех матчах более опытные игроки “Арсенала” должны были шагнуть вперед и проявить себя, но не сделали этого. Зинченко, Жезус и Партей были не на высоте. У них пять дней, чтобы разобраться с собой. Вчерашняя заминка была блефом!”, - написал Невилл вчера, 22 апреля, в своем Twitter – на следующий день после матча с “Саутгемптоном” (3:3).
"Арсенал" в последних трех матчах в АПЛ трижды сыграл вничью. Следующий поединок "канониры" проведут в среду, 26 апреля, против "Манчестер Сити". Пока между командами пять очков разницы в чемпионате, но у "горожан" есть еще два матча в запасе.
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