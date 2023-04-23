АПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1. Капитуляция

Матч между “Ньюкаслом” и “Тоттенхэмом” таил в себе интригу. Как никак встречались четвертая и пятая команды чемпионата, которые стремятся попасть в Лигу чемпионов. Но то, что в матче не будет никакой борьбы стало очевидно еще на девятой минуте. На 21-й минуте не оставалось ничего, как хвататься за голову – “Ньюкасл” выигрывал 5:0. Это была капитуляция от “Тоттенхэма”.

Может ли команда сливать и.о. главного тренера? То, как игроки “Тоттенхэма” провели первые двадцать минут матча вызывает сильное подозрение. Никакой конспирологии. Просто удивляет абсолютное отсутствие у команды желания бороться и играть.

Стеллини определенно облегчил жизнь “Ньюкаслу”, который чувствовал в себе ярость и энергию после поражения “Астон Вилле” 0:3 в прошлом туре. “Ньюкасл” разрывал “Тоттенхэм” на мелкие кусочки.

Каким был этот “Тоттенхэм”? Впервые с января 2022 года “шпоры” вышли на матч с четырьмя защитниками. Защитниками их можно назвать только условно. Слева Иван Перишич, который донедавна воспринимался исключительно как вингер. Справа Педро Порро, атакующий вингбек. В центре опорник/центрбек Эрик Дайер и Кристиан Ромеро.

“Ньюкасл” забивал слишком просто. Вторая минута, Жоэлинтон входит из фланга в штрафную, пробивает, Льорис отбивает перед собой, на добивании Мерфи, вокруг него никого. Шестая минута, Шер выполняет диагональ на Жоэлинтона, бразилец обгоняет Порро, и отправляет мяч в сетку. Девятая минута, Шер отбирает мяч у Сона на половине поля “шпор”, Мерфи подхватывает мяч, и хлестким ударом с 25 метров отправляет его в угол.

“Ньюкасл” стал всего лишь шестой командой в истории АПЛ, которая забила три гола за первые десять минут.

У Кейна был шанс размочить счет, но его удар пришелся рядом со штангой.

А “Ньюкасл”, после небольшого перерыва, продолжил забивать. Девятнадцатая минута, теперь уже диагональ выполняет Уиллок, а на завершении был Исак. Пока болельщики “сорок” продолжали праздновать первый гол шведского форварда, он сразу забил второй. Аут, Лонгстафф входит в штрафную, и откатывает мяч под удар Исаку. Мяч проходит под руками Льориса.

5 - Newcastle have taken a 5-0 lead within 21 minutes, the second-earliest a side has done so in Premier League history, after Man City v Watford in September 2019 (18th minute). Stop. pic.twitter.com/AgRctZdQYZ — OptaJoe (@OptaJoe) April 23, 2023

Стеллини сразу же снимает с поля полузащитника Сарра, выпуская вместо него центрбека Санчеса, освистанного фанами “шпор” в прошлом матче. Теперь “Тоттенхэм” играл по привычным 3-4-3.

“Ньюкасл” успокоился на несколько минут, а затем еще создал несколько моментов, но ударам Лонгстаффа, Уиллока и Мерфи не хватило точности.

Это определенно был худший первый тайм “Тоттенхэма” в недавней истории. Он стал прекрасным отображением всех проблем “шпор” в нынешнем сезоне. Команда, потерявшая направление, клуб без видения, футболисты без желания играть в нем, тактическая неразбериха, ужасная игра у своих ворот. Новые протесты болельщиков против управлюящего "Тоттенхэма" Даниэля Леви не заставят себя ждать.

Интересное событие произошло в перерыве. Капитан и основной кипер “Тоттенхэма” Уго Льорис был заменен, вместо него на поле вышел резервный вратарь Фрейзер Форстер.

“Тоттенхэм” быстро отыграл один гол. Харри Кейн поборолся с Шером, оттеснил защитника “Ньюкасла”, и сильным ударом пробил Поупа.

5:1. Начало камбека? Не смешите. Гол Кейна остался яркой вспышкой индивидуального качества одного футболиста. Для лучшего бомбардира “шпор” этот мяч стал 24-м в АПЛ. Об его голах говорили бы больше, если бы не Эрлинг Холанд и не позиция “Тоттенхэма” в чемпионате.

А “Ньюкасл” продолжил атаковать, вскоре на поле появились Альмирон и Уилсон и они организовали шестой гол в ворота “Тоттенхэма”. Парагваец легко вошел в штрафную, а Уилсон был на завершении.

6:1 – это не было рекордное поражение в истории “Тоттенхэма”. Но в следующем туре “шпоры” играют на выезде против “Ливерпуля”. Кто знает, что будет на “Энфилде”...

“Ньюкасл” смог подняться на третье место, но “сороки” сыграли на матч больше, чем четвертый “Манчестер Юнайтед”. У команд одинаковое количество очков (59). “Тоттенхэм” с 53 пунктами остается пятым. “Шпоры” пропустили в 32 турах 51 гол. Только пять команд в чемпионате пропустили больше, и все они занимаются пятнадцатую и ниже позиции в таблице.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Тоттенхэм” 6:1

Голы: Мерфи 2, Жоэлинтон 6, Мерфи 9, Исак 19, Исак 21, Уилсон 67 – Кейн 49

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер (Манкильо 70), Шер (Ласселс 74), Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнс (Гордон 70), Уиллок – Мерфи (Альмирон 66), Исак (Уислон 66), Жоэлинтон

“Тоттенхэм”: Льорис (Форстер 46) – Перишич, Дайер, Ромеро, Порро – Хейбьерг, Скипп, Сарр (Санчес 23) – Сон (Ришарлисон 83), Кейн, Кулушевски (Данджума 72)

Предупреждения: Кулушевски 28, Скипп 34, Ромеро 74

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine