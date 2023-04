АПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1. Капитуляция

Матч между “Ньюкаслом” и “Тоттенхэмом” таил в себе интригу. Как никак встречались четвертая и пятая команды чемпионата, которые стремятся попасть в Лигу чемпионов. Но то, что в матче не будет никакой борьбы стало очевидно еще на девятой минуте. На 21-й минуте не оставалось ничего, как хвататься за голову – “Ньюкасл” выигрывал 5:0. Это была капитуляция от “Тоттенхэма”.

Может ли команда сливать и.о. главного тренера? То, как игроки “Тоттенхэма” провели первые двадцать минут матча вызывает сильное подозрение. Никакой конспирологии. Просто удивляет абсолютное отсутствие у команды желания бороться и играть.

Стеллини определенно облегчил жизнь “Ньюкаслу”, который чувствовал в себе ярость и энергию после поражения “Астон Вилле” 0:3 в прошлом туре. “Ньюкасл” разрывал “Тоттенхэм” на мелкие кусочки.

Каким был этот “Тоттенхэм”? Впервые с января 2022 года “шпоры” вышли на матч с четырьмя защитниками. Защитниками их можно назвать только условно. Слева Иван Перишич, который донедавна воспринимался исключительно как вингер. Справа Педро Порро, атакующий вингбек. В центре опорник/центрбек Эрик Дайер и Кристиан Ромеро.

“Ньюкасл” забивал слишком просто. Вторая минута, Жоэлинтон входит из фланга в штрафную, пробивает, Льорис отбивает перед собой, на добивании Мерфи, вокруг него никого. Шестая минута, Шер выполняет диагональ на Жоэлинтона, бразилец обгоняет Порро, и отправляет мяч в сетку. Девятая минута, Шер отбирает мяч у Сона на половине поля “шпор”, Мерфи подхватывает мяч, и хлестким ударом с 25 метров отправляет его в угол.

“Ньюкасл” стал всего лишь шестой командой в истории АПЛ, которая забила три гола за первые десять минут.

У Кейна был шанс размочить счет, но его удар пришелся рядом со штангой.

А “Ньюкасл”, после небольшого перерыва, продолжил забивать. Девятнадцатая минута, теперь уже диагональ выполняет Уиллок, а на завершении был Исак. Пока болельщики “сорок” продолжали праздновать первый гол шведского форварда, он сразу забил второй. Аут, Лонгстафф входит в штрафную, и откатывает мяч под удар Исаку. Мяч проходит под руками Льориса.

5 - Newcastle have taken a 5-0 lead within 21 minutes, the second-earliest a side has done so in Premier League history, after Man City v Watford in September 2019 (18th minute). Stop. pic.twitter.com/AgRctZdQYZ