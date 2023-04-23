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Гвардиола: Я не хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем оказаться на дне. Наш приоритет - стабильность

Англия
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Тренер имеет четкую стратегию развития команды

Гвардиола: Я не хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем оказаться на дне. Наш приоритет - стабильность

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после кубкового матча с "Шеффилд Юнайтед" (3:0) назвал стабильность команды главным достижением за время своей работы.

"Мы ещё очень далеки от требла. Да, можно посмеяться, но правда заключается в том, что мы приехали в Лондон на полуфинальный матч для того, чтобы хорошо сыграть. Больше всего здесь меня впечатляет то, что мы побеждаем в матчах, выигрываем трофеи, но всё равно продолжаем за них бороться. Этим я горжусь в особенности.

В какой-то сезон можно выиграть требл. Но я не хочу выиграть Лигу чемпионов, а затем оказаться на дне. Наш клуб всегда стабилен. Я работаю тут именно потому, что мы побеждаем раз за разом. В противном случае меня бы тут не было, я не дурак.

Спустя шесть лет после старта моей работы команда подходит к последним семи неделям сезона, продолжая претендовать на все трофеи. И это главное, чего мы могли бы добиться. Благодарю ребят за это", - говорит коуч.

Напомним, вчера "горожане" вышли в финал Кубка Англии, разгромив "Шеффилд" со счётом 3:0. Все голы - на счету Рияда Мареза.

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В статье: Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед
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Источник:
Daily Mail

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