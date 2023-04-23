  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Дикие сороки. Ньюкасл вел 5:0 в матче с Тоттенхэмом уже на 21-й минуте
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дикие сороки. Ньюкасл вел 5:0 в матче с Тоттенхэмом уже на 21-й минуте

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Второй показатель в истории АПЛ

Дикие сороки. Ньюкасл вел 5:0 в матче с Тоттенхэмом уже на 21-й минуте

Opta

Новина українською

В рамках 32-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на своем поле принимает лондонский "Тоттенхэм".

"Сороки" очень сильно начали поединок и уже на 21-й минуте вели со счетом 5:0 (!).

Примечательно, что это второй быстрый показатель в истории АПЛ. Скорее подопечных Эдди Хау в матче английского первенства вел только "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы - "горожане" в сентябре 2019-го в поединке с "Уотфордом" вели со счетом 5:0 уже на 18-й минуте.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Брайтон - МЮ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Кто сыграет с Ман Сити в финале Кубка Англии? Текстовая трансляция матча Брайтон - МЮ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде