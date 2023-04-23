Дикие сороки. Ньюкасл вел 5:0 в матче с Тоттенхэмом уже на 21-й минуте

В рамках 32-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на своем поле принимает лондонский "Тоттенхэм".

"Сороки" очень сильно начали поединок и уже на 21-й минуте вели со счетом 5:0 (!).

Примечательно, что это второй быстрый показатель в истории АПЛ. Скорее подопечных Эдди Хау в матче английского первенства вел только "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы - "горожане" в сентябре 2019-го в поединке с "Уотфордом" вели со счетом 5:0 уже на 18-й минуте.