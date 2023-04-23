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Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Видеообзор разгромной победы Ньюкасла над конкурентом за топ-4

Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Ньюкасл” уничтожил “Тоттенхэм” в центральном матче 32-го тура Премьер-лиги, отправив в ворота “шпор” шесть голов. Пять из них “сороки” забили в первые 21 минуту матча. “Тоттенхэм” решил перейти на схему из четырех защитников, и “Ньюкасл” просто разрывал несыгранную линию хозяев. По дублю сделали Мерфи и Исак, еще один мяч забил Жоэлинтон. После перерыва Кейн отыграл один мяч, но последнее слово было за “Ньюкаслом” – Каллум Уилсон сделал окончательный счет 6:1.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Тоттенхэм” 6:1

Голы: Мерфи 2, Жоэлинтон 6, Мерфи 9, Исак 19, Исак 21, Уилсон 67 – Кейн 49

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В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ньюкасл Харри Кейн видеоповторы Александер Исак
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