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Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1. Обзор матча и видео голов
Видеообзор разгромной победы Ньюкасла над конкурентом за топ-4
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Ньюкасл” уничтожил “Тоттенхэм” в центральном матче 32-го тура Премьер-лиги, отправив в ворота “шпор” шесть голов. Пять из них “сороки” забили в первые 21 минуту матча. “Тоттенхэм” решил перейти на схему из четырех защитников, и “Ньюкасл” просто разрывал несыгранную линию хозяев. По дублю сделали Мерфи и Исак, еще один мяч забил Жоэлинтон. После перерыва Кейн отыграл один мяч, но последнее слово было за “Ньюкаслом” – Каллум Уилсон сделал окончательный счет 6:1.
Чемпионат Англии, 32-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
Голы: Мерфи 2, Жоэлинтон 6, Мерфи 9, Исак 19, Исак 21, Уилсон 67 – Кейн 49
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