Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1. Обзор матча и видео голов

“Ньюкасл” уничтожил “Тоттенхэм” в центральном матче 32-го тура Премьер-лиги, отправив в ворота “шпор” шесть голов. Пять из них “сороки” забили в первые 21 минуту матча. “Тоттенхэм” решил перейти на схему из четырех защитников, и “Ньюкасл” просто разрывал несыгранную линию хозяев. По дублю сделали Мерфи и Исак, еще один мяч забил Жоэлинтон. После перерыва Кейн отыграл один мяч, но последнее слово было за “Ньюкаслом” – Каллум Уилсон сделал окончательный счет 6:1.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Тоттенхэм” 6:1

Голы: Мерфи 2, Жоэлинтон 6, Мерфи 9, Исак 19, Исак 21, Уилсон 67 – Кейн 49