Впервые в истории. В финальном поединке Кубка Англии пройдет манчестерское дерби

В рамках полуфинального поединка Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти одолел "Брайтон" (0:0 в основное время, 7:6 по пенальти).

В финале, который состоится 3 июня, "красные дьяволы" сыграют против "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Это произойдет впервые в истории Кубка Англии.

По пути к решающему матчу "горожане" прошли "Шеффилд", "Бернли", "Бристол", лондонский "Арсенал" и "Челси". В свою очередь подопечные Эрика тен Хага одолели "Брайтон", "Фулхэм", "Вест Хэм", "Рединг" и "Эвертон".