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Впервые в истории. В финальном поединке Кубка Англии пройдет манчестерское дерби
Тен Хаг против Гвардиолы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках полуфинального поединка Кубка Англии "Манчестер Юнайтед"
В финале, который состоится 3 июня, "красные дьяволы" сыграют против "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Это произойдет впервые в истории Кубка Англии.
По пути к решающему матчу "горожане" прошли "Шеффилд", "Бернли", "Бристол", лондонский "Арсенал" и "Челси". В свою очередь подопечные Эрика тен Хага одолели "Брайтон", "Фулхэм", "Вест Хэм", "Рединг" и "Эвертон".
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