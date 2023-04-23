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Впервые в истории. В финальном поединке Кубка Англии пройдет манчестерское дерби

Англия
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Тен Хаг против Гвардиолы

Впервые в истории. В финальном поединке Кубка Англии пройдет манчестерское дерби

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках полуфинального поединка Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти одолел "Брайтон" (0:0 в основное время, 7:6 по пенальти).

В финале, который состоится 3 июня, "красные дьяволы" сыграют против "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Это произойдет впервые в истории Кубка Англии.

По пути к решающему матчу "горожане" прошли "Шеффилд", "Бернли", "Бристол", лондонский "Арсенал" и "Челси". В свою очередь подопечные Эрика тен Хага одолели "Брайтон", "Фулхэм", "Вест Хэм", "Рединг" и "Эвертон".

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
Twitter Statman Dave

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