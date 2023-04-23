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Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 (серия пенальти 6:7). Видео обзор матча
В финале "красным дьяволам" предстоит сыграть против "Ман Сити"
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В рамках полуфинального поединка Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" одолел "Брайтон". Команды не смогли размочить счет ни в основное время, ни в овертаймах. А в серии пенальти "красные дьяволы" были более точными. Таким образом впервые в истории Кубка Англии в финале пройдет манчестерское дерби - команда Эрика тен Хага сыграет против подопечных Пепа Гвардиолы.
Кубок Англии, 1/2 финала
"Уэмбли" (Лондон)
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