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Переговоры между Почеттино и Челси продолжатся на этой неделе

Англия
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Он является фаворитом на должность тренера

Переговоры между Почеттино и Челси продолжатся на этой неделе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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На этой неделе руководство "Челси" продолжит переговоры с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно его информации, нынешняя неделя сыграет ключевую роль в переговорах. Луис Энрике и Юлиан Нагельсманн снялись из числа претендентов на работу в лондонском клубе.

Конкурентом Почеттино является наставник "Бернли" Венсан Компани, но шансы 51-летнего аргентинца выглядят предпочтительнее.

Почеттино находится без клуба с июля 2022 года. Последним его местом работы был "Пари Сен-Жермен". Также он работал с "Эспаньолом", Саутгемптон" и "Тоттенхэмом".

Напомним, и.о главного тренера "Челси" до конца сезона будет исполнять Фрэнк Лэмпард.

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В статье: Венсан Компани Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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