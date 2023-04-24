Переговоры между Почеттино и Челси продолжатся на этой неделе

На этой неделе руководство "Челси" продолжит переговоры с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно его информации, нынешняя неделя сыграет ключевую роль в переговорах. Луис Энрике и Юлиан Нагельсманн снялись из числа претендентов на работу в лондонском клубе.

Конкурентом Почеттино является наставник "Бернли" Венсан Компани, но шансы 51-летнего аргентинца выглядят предпочтительнее.

Почеттино находится без клуба с июля 2022 года. Последним его местом работы был "Пари Сен-Жермен". Также он работал с "Эспаньолом", Саутгемптон" и "Тоттенхэмом".

Напомним, и.о главного тренера "Челси" до конца сезона будет исполнять Фрэнк Лэмпард.