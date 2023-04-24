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Переговоры между Почеттино и Челси продолжатся на этой неделе
Он является фаворитом на должность тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе руководство "Челси" продолжит переговоры с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Согласно его информации, нынешняя неделя сыграет ключевую роль в переговорах. Луис Энрике и Юлиан Нагельсманн снялись из числа претендентов на работу в лондонском клубе.
Конкурентом Почеттино является наставник "Бернли" Венсан Компани, но шансы 51-летнего аргентинца выглядят предпочтительнее.
Почеттино находится без клуба с июля 2022 года. Последним его местом работы был "Пари Сен-Жермен". Также он работал с "Эспаньолом", Саутгемптон" и "Тоттенхэмом".
Напомним, и.о главного тренера "Челси" до конца сезона будет исполнять Фрэнк Лэмпард.
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