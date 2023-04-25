Челси устно договорился с Почеттино о сотрудничестве

Аргентинский наставник Маурисио Почеттино находится в одном шаге от того, чтобы стать новым главным тренером "Челси", сообщает инсайдер Николо Скира.

Согласно его информации, между сторонами достигнута принципиальная устная договоренность. 51-летний аргентинец возглавит команду в июле.

Почеттино находится без клуба с лета 2022 года. Последним его местом работы был "Пари Сен-Жермен". Также он работал с "Эспаньолом", "Саутгемптон" и "Тоттенхэмом".

Напомним, и.о главного тренера "Челси" до конца текущего сезона будет выполнять Фрэнк Лэмпард.