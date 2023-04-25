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Челси устно договорился с Почеттино о сотрудничестве
Специалист - в шаге от назначения на пост тренера лондонцев
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Аргентинский наставник Маурисио Почеттино находится в одном шаге от того, чтобы стать новым главным тренером "Челси", сообщает инсайдер Николо Скира.
Согласно его информации, между сторонами достигнута принципиальная устная договоренность. 51-летний аргентинец возглавит команду в июле.
Почеттино находится без клуба с лета 2022 года. Последним его местом работы был "Пари Сен-Жермен". Также он работал с "Эспаньолом", "Саутгемптон" и "Тоттенхэмом".
Напомним, и.о главного тренера "Челси" до конца текущего сезона будет выполнять Фрэнк Лэмпард.
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