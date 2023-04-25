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Манчестер Сити - Арсенал: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Англия
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Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Сити – Арсенал, английская Премьер-лига, 26 апреля 2023

Манчестер Сити - Арсенал: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Борьба за чемпионский титул в чемпионате Англии достигает своей кульминации. “Арсеналу” осталось сыграть шесть матчей, “Манчестер Сити” – восемь. “Арсенал” набрал три очках из девяти возможных в последних трех турах и передал инициативу “Сити”. Но может вернуть ее себе назад в случае над “горожанами” в гостевом матче.

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Смотрите матч 33-го тура английской Премьер-лиге “Манчестер Сити” – “Арсенал” в среду, 26 апреля на OTT-сервисе "Setanta Sports". Игра не будет доступна на каналах “Setanta Sports Ukraine” и “Setanta Sports Ukraine +”. Начало матча в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Манчестер Сити" – "Арсенал" на UA-Футбол>>.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко Где смотреть футбол Эрлинг Холанд
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