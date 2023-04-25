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Игроки Тоттенхэма возместят фанатам стоимость билетов на разгромно проигранный матч с Ньюкаслом
Красивый жест
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты "Тоттенхэма" возместят фанатам стоимость билетов за матч с "Ньюкаслом" (1:6) на прошлых выходных, 23-го апреля. Соответствующее заявление вышло в клубных соцсетях.
"Как команда мы понимаем ваше разочарование, вашу злобу. Мы были недостаточно хороши. Мы знаем, что в таких ситуациях слов недостаточно, но поверьте нам, такое поражение причиняет боль.
Мы ценим вашу поддержку, как дома, так и на выезде, и ввиду этого мы хотели бы возместить болельщикам стоимость их билетов на матч со Сент-Джеймс Парка. Мы знаем, что это не изменит произошедшего в воскресенье, и мы сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию в четверг вечером против "Манчестер Юнайтед", когда ваша поддержка вновь будет для нас главным. Только вместе мы сможем двигаться вперед", – говорится в заявлении опцбликованном в социальных сетях от лица футболистов "Тоттенхэма".
Напомним, что после поражения был уволен исполняющий обязанности тренера Кристиан Стеллини. Клуб назначил на воакантную должность ещё одного исполняющего обязанности Райана Мейсона.
"Тоттенхэм" занимает в АПЛ 5-е место с 53-я очками после 32 туров.
The players have a message for our fans who went to Newcastle on Sunday... pic.twitter.com/HFfmo8R2iH— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 25, 2023
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