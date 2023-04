Игроки Тоттенхэма возместят фанатам стоимость билетов на разгромно проигранный матч с Ньюкаслом

Футболисты "Тоттенхэма" возместят фанатам стоимость билетов за матч с "Ньюкаслом" (1:6) на прошлых выходных, 23-го апреля. Соответствующее заявление вышло в клубных соцсетях.

Напомним, что после поражения был уволен исполняющий обязанности тренера Кристиан Стеллини. Клуб назначил на воакантную должность ещё одного исполняющего обязанности Райана Мейсона.

"Тоттенхэм" занимает в АПЛ 5-е место с 53-я очками после 32 туров.

The players have a message for our fans who went to Newcastle on Sunday... pic.twitter.com/HFfmo8R2iH