Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Сити набрал с Арсеналом 37 очков с момента прихода Гвардиолы в клуб. С сезона-2016/17 никто не набрал больше с любым другим соперником
Артете предстоит сделать невозможное
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" с момента прихода Пепа Гвардиолы набрал против "Арсенала" больше очков, чем какой-либо клуб АПЛ с любой другой командой – 37. Для этого "горожанам" понадобилось 13 матчей.
Максимально приблизился к "Сити" "Челси" с 36-ю очками в 14-ти матчах против "Кристал Пэлас".
Также важно, что на Этихаде "Сити" выиграл все семь последних матчей с "Арсеналом" с общим счетом 18:3. Также единственной командой которой удалось выиграть в этом сезоне на домашней арене "горожан" стал "Брентфорд".
Матч сезона АПЛ "Манчестер Сити" – "Арсенал" состоится завтра: в 22:00. "Гуннеры" опережают "Сити" на 5 очков, но сыграли на два матча больше.
In fact, since Pep Guardiola took charge, Man City have won more points against Arsenal than any club has won against a specific opponent in the Premier League. ???????? pic.twitter.com/6Le33CEFbv— William Hill (@WilliamHill) April 25, 2023
Популярное сейчас
- Цыганков против Реала и главный матч АПЛ: Сити - Арсенал. Расписание футбола на 24-30 апреля
- Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
- В британской разведке объяснили, с чем связаны меньшие потери россиян в апреле
- Артета – о матче против Саутгемптона: За реакцию на пропущенные голы я полюбил своих игроков еще сильнее
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
Новости по теме
- 09:45 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз на полуфинал Кубка Англии на 22.04.2023
- 17:25 Зарубежные Эллардайс: Гвардиола совершил большую ошибку, продав Арсеналу звездных Зинченко и Жезуса
- 11:31 Прогнозы на футбол Бавария – Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов на 18.04.2023