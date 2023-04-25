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Ман Сити набрал с Арсеналом 37 очков с момента прихода Гвардиолы в клуб. С сезона-2016/17 никто не набрал больше с любым другим соперником

Англия
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Артете предстоит сделать невозможное

Ман Сити набрал с Арсеналом 37 очков с момента прихода Гвардиолы в клуб. С сезона-2016/17 никто не набрал больше с любым другим соперником

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" с момента прихода Пепа Гвардиолы набрал против "Арсенала" больше очков, чем какой-либо клуб АПЛ с любой другой командой – 37. Для этого "горожанам" понадобилось 13 матчей.

Максимально приблизился к "Сити" "Челси" с 36-ю очками в 14-ти матчах против "Кристал Пэлас".

Также важно, что на Этихаде "Сити" выиграл все семь последних матчей с "Арсеналом" с общим счетом 18:3. Также единственной командой которой удалось выиграть в этом сезоне на домашней арене "горожан" стал "Брентфорд".

Матч сезона АПЛ "Манчестер Сити" – "Арсенал" состоится завтра: в 22:00. "Гуннеры" опережают "Сити" на 5 очков, но сыграли на два матча больше.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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