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Тоттенхэм создаст совет фанатов клуба. Мнение болельщиков будет учитываться при принятии решений
Клуб пытается наладить связь с фанатами
Фото: twitter.com/SpursOfficial
"Тоттенхэм" объявил о создании консультативного совета болельщиков FAB. "Он обеспечит значительно более активное участие болельщиков и более широкое представительство болельщиков в стране и за рубежом", – говорится в заявлении на сайте клуба.
Фанаты, состоящие в FAB, влиять на решения клуба. В полномочия совета войдет определение стратегических целей клуба и планирование общественной стратегии.
"FAB будет собираться четыре раза в год, и один из ее представителей будет присутствовать на заседании правления клуба четыре раза в год. Также будут созданы рабочие группы для решения вопросов, представляющих особую важность для болельщиков", – говорится в заявлении на сайте клуба.
Подать заявки на вступление в FAB могут обладатели сезонных абонементов мужской и женской команды, владельцы подписки One Hotspur, а также участники официальных клубов болельщиков в Англии и за рубежом.
Напомним, что во время увольнения Антонио Конте клуб признал, что отклонился от вектора развития, объявленного несколько лет назад.
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