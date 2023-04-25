Тоттенхэм создаст совет фанатов клуба. Мнение болельщиков будет учитываться при принятии решений

"Тоттенхэм" объявил о создании консультативного совета болельщиков FAB. "Он обеспечит значительно более активное участие болельщиков и более широкое представительство болельщиков в стране и за рубежом", – говорится в заявлении на сайте клуба.

Фанаты, состоящие в FAB, влиять на решения клуба. В полномочия совета войдет определение стратегических целей клуба и планирование общественной стратегии.

"FAB будет собираться четыре раза в год, и один из ее представителей будет присутствовать на заседании правления клуба четыре раза в год. Также будут созданы рабочие группы для решения вопросов, представляющих особую важность для болельщиков", – говорится в заявлении на сайте клуба.

Подать заявки на вступление в FAB могут обладатели сезонных абонементов мужской и женской команды, владельцы подписки One Hotspur, а также участники официальных клубов болельщиков в Англии и за рубежом.

Напомним, что во время увольнения Антонио Конте клуб признал, что отклонился от вектора развития, объявленного несколько лет назад.