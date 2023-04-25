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АПЛ. Астон Вилла поднялась на пятое место, гол Варди дарит Лестеру ничью в игре с Лидсом
А также первое поражение Ходжсона во главе Кристал Пэлас
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Вулверхэмптон” продолжает набирать очки. Победа над “Кристал Пэлас” стала для “вулвз” третьей в последних четырех турах, что позволило команде Хулена Лопетеги оторваться от зоны вылета уже на девять очков.
“Кристал Пэлас” заслуживал большего в этом матче. Первый гол в ворота Джонстона залетел от своего игрока – Андерсен после углового “вулвз” перепутал ворота. Команда Роя Ходжсона хорошо работала в атаке, создала несколько полушансов, но кипер “Вулверхэмптона” Са прекрасно работал на линии. А его визави Сэм Джонстон в конце матча привез пенальти, и Невеш с точки установил окончательный счет в матче – 2:0. Первое поражение Роя Ходжсона после возвращения в “Пэлас”. Команды имеют по 37 очков.
No way through ⛔️— Premier League (@premierleague) April 25, 2023
#WOLCRY pic.twitter.com/81rbs8DKNJ
Очень скупым на содержание получилась игра “Астон Виллы” с “Фулхэмом”. Гости за весь матч выполнил всего один удар, и тот на первой минуте… Был еще и гол после офсайда. Митрович продолжает отбывать дисквалификацию, Виллиан травмировался на предматчевой разминке, и можно было ожидать, что без двух ключевых игроков в атаке “Фулхэм” мало что сможет создать против такой дисциплинированной и организованной команды как “Астон Вилла” Унаи Эмери.
Но и сама “Вилла” атаковала не так уж остро, хотя и выполнила 14 ударов. Единственный гол был забит после углового. Макгинн с третьей попытки отправил мяч Мингзу на ближнюю штангу.
“Астон Вилла” поднялась уже на пятое место. Команда Унаи Эмери не проигрывает в АПЛ десять матчей (восемь побед, две ничьи). Прекрасная работа испанского специалиста. “Фулхэм” остается на девятом месте, что тоже нельзя не назвать большим достижением.
✅ Aston Villa 1-0 Crystal Palace— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 25, 2023
✅ Aston Villa 3-0 Bournemouth
✅ Aston Villa 2-0 Nottingham Forest
✅ Aston Villa 3-0 Newcastle United
✅ Aston Villa 1-0 Fulham
Five consecutive home wins.
Five consecutive home clean sheets.
???? pic.twitter.com/IalZEbyDZX
Наиболее зрелищным получился матч “Лидса” и “Лестера”, команд, которые отчаянно пытаются спасти свое положение в лиге. “Лидс” проиграл три последних матча, пропустив в них 13 голов, “Лестер” в прошлом туре прервал свою серию из девяти поединков без побед. Команды занимают шестнадцатое и семнадцатое места – ниже только “Эвертон”, “Ноттингем Форест” и “Саутгемптон”. Они нестабильны, и не способны контролировать свои матчи. Один гол в любые ворота может кардинально менять настроение.
“Лестер” лучше начал матч, Тилеманс забил прекрасный гол, пробив в девятку с 20 метров (по-другому он не умеет), но Сумаре в ранней фазе эпизода был в офсайде, а затем прекрасный шанс не реализовал Маддисон.
“Лидс” забил чуть ли не первым своим ударом – Харрисон освободился от опеки на фланге и выполнил точный заброс на дальнюю штангу Синистерре.
К сожалению, колумбиец вскоре получил травму, и вынужден был покинуть поле. Это сказалось на атакующей игре “Лидса”.
Из матча на некоторое время исчезли моменты, фактически не было футбола в первой половине второго тайма. “Элланд Роуд” начинал немного праздновать, но было рано. Сработали замены Дина Смита.
Для Джейми Варди это был всего лишь второй гол в нынешнем сезоне. Легенда “лис” появился на поле на 70-й минуте, и у него хватило свежести, чтобы через десять минут сделать рывок после паса Маддисона и переиграть Мелье.
Вскоре 36-летний форвард поразил ворота “Лидса” еще раз, но Дака ему отдал ему передачу в офсайд.
Что-то стало происходить и у других ворот. Иверсен на линии остановил удар Ааронсона, а в самом конце матча впечатляющий промах допустил Патрик Бамфорд, не попав в пустой угол с метра.
1:1 – ничья в пользу конкурентов.
Vardy rescues Leicester ????#LEELEI pic.twitter.com/jiY89l4tJO— Premier League (@premierleague) April 25, 2023
Чемпионат Англии, 33-й тур
Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Кристал Пэлас” 2:0
Голы: Андерсен 3 (авт.), Невеш 90+4
“Вулверхэмптон”: Са – Семеду, Доусон, Килман, Буэно (Тоти Гомеш 79) – Хван (Траоре 79), Невеш, Лемина, Нуньеш (Нету 89) – Кунья (Жоау Гомеш 68), Коста (Коллинз 89)
“Кристал Пэлас”: Джонсон – Митчелл, Гэхи, Андерсен (Уорд 46), Ричардс – Хьюз (Матета 89), Миливоевич (Шлупп 65), Локонга (Эдуар 65) – Эзе, Айю, Олисе
Предупреждения: Коста 75, Са 76, Тоти Гомеш 84, Жоау Гомеш 90+4, Невеш 90+5 – Миливоевич 13, Локонга 36, Шлупп 70, Джонстон 90+3
Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” – “Фулхэм” 1:0
Гол: Мингз 21
“Астон Вилла”: Мартинес – Янг (Чамберс 85), Конса, Мингз, Морено (Динь 77) – Дендокер, Дуглас Луис – Макгинн, Буэндиа, Рэмзи (Траоре 77) – Уоткинс
“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Адарабийо, Тете (Соареш 68) – Палинья, Харрисон Рид (Кебано 83) – Соломон (Винисиус 68), Перейра (Кэйрни 68), Уилсон (Декордова-Рид 17) – Джеймс
Предупреждения: Янг 74, Мартинес 88, Траоре 89 – Декордова-Рид 45+2, Палинья 79
Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” – “Лестер” 1:1
Голы: Синистерра 20 – Варди 80
“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Купер, Фирпо – Маккенни, Рока – Харрисон, Родриго (Ааронсон 69), Синистерра (Саммервилль 32) – Бамфорд
“Лестер”: Иверсен – Кристиансен, Сенджю, Фас, Кастань – Сумаре, Тилеманс – Барнс (Дака 71), Маддисон, Тете (Варди 70) – Ихеаначо (Прат 82)
Предупреждения: Эйлинг 41, Родриго 45+2, Рока 53, Купер 60 – Сумаре 52, Тилеманс 67
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|32
|23
|6
|3
|77-34
|+43
|75
|2
|"Манчестер Сити"
|30
|22
|4
|4
|78-28
|+50
|70
|3
|"Ньюкасл"
|31
|16
|11
|4
|54-25
|+29
|59
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|30
|18
|5
|7
|46-37
|+9
|59
|5
|"Астон Вилла"
|33
|16
|6
|11
|46-41
|+5
|54
|6
|"Тоттенхэм"
|32
|16
|5
|11
|58-51
|+7
|53
|7
|"Ливерпуль"
|31
|14
|8
|9
|59-38
|+21
|50
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|14
|7
|8
|54-37
|+17
|49
|9
|"Фулхэм"
|32
|13
|6
|13
|44-43
|+1
|45
|10
|"Брентфорд"
|32
|10
|14
|8
|48-43
|+5
|44
|11
|"Челси"
|31
|10
|9
|12
|30-33
|-3
|39
|12
|"Кристал Пэлас"
|33
|9
|10
|14
|31-42
|-11
|37
|13
|"Вулверхэмптон"
|33
|10
|7
|16
|29-44
|-15
|37
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|31
|9
|7
|15
|33-41
|-8
|34
|15
|"Борнмут"
|32
|9
|6
|17
|31-63
|-32
|33
|16
|"Лидс Юнайтед"
|33
|7
|9
|17
|42-63
|-21
|30
|17
|"Лестер Сити"
|33
|8
|5
|20
|44-57
|-13
|29
|18
|"Эвертон"
|32
|6
|10
|16
|24-46
|-22
|28
|19
|"Ноттингем Форест"
|32
|6
|9
|17
|26-59
|-33
|27
|20
|"Саутгемптон"
|32
|6
|6
|20
|27-56
|-29
|24
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