АПЛ. Астон Вилла поднялась на пятое место, гол Варди дарит Лестеру ничью в игре с Лидсом

“Вулверхэмптон” продолжает набирать очки. Победа над “Кристал Пэлас” стала для “вулвз” третьей в последних четырех турах, что позволило команде Хулена Лопетеги оторваться от зоны вылета уже на девять очков.

“Кристал Пэлас” заслуживал большего в этом матче. Первый гол в ворота Джонстона залетел от своего игрока – Андерсен после углового “вулвз” перепутал ворота. Команда Роя Ходжсона хорошо работала в атаке, создала несколько полушансов, но кипер “Вулверхэмптона” Са прекрасно работал на линии. А его визави Сэм Джонстон в конце матча привез пенальти, и Невеш с точки установил окончательный счет в матче – 2:0. Первое поражение Роя Ходжсона после возвращения в “Пэлас”. Команды имеют по 37 очков.

Очень скупым на содержание получилась игра “Астон Виллы” с “Фулхэмом”. Гости за весь матч выполнил всего один удар, и тот на первой минуте… Был еще и гол после офсайда. Митрович продолжает отбывать дисквалификацию, Виллиан травмировался на предматчевой разминке, и можно было ожидать, что без двух ключевых игроков в атаке “Фулхэм” мало что сможет создать против такой дисциплинированной и организованной команды как “Астон Вилла” Унаи Эмери.

Но и сама “Вилла” атаковала не так уж остро, хотя и выполнила 14 ударов. Единственный гол был забит после углового. Макгинн с третьей попытки отправил мяч Мингзу на ближнюю штангу.

“Астон Вилла” поднялась уже на пятое место. Команда Унаи Эмери не проигрывает в АПЛ десять матчей (восемь побед, две ничьи). Прекрасная работа испанского специалиста. “Фулхэм” остается на девятом месте, что тоже нельзя не назвать большим достижением.

✅ Aston Villa 1-0 Crystal Palace

✅ Aston Villa 3-0 Bournemouth

✅ Aston Villa 2-0 Nottingham Forest

✅ Aston Villa 3-0 Newcastle United

✅ Aston Villa 1-0 Fulham



Five consecutive home wins.

Five consecutive home clean sheets.



???? pic.twitter.com/IalZEbyDZX — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 25, 2023

Наиболее зрелищным получился матч “Лидса” и “Лестера”, команд, которые отчаянно пытаются спасти свое положение в лиге. “Лидс” проиграл три последних матча, пропустив в них 13 голов, “Лестер” в прошлом туре прервал свою серию из девяти поединков без побед. Команды занимают шестнадцатое и семнадцатое места – ниже только “Эвертон”, “Ноттингем Форест” и “Саутгемптон”. Они нестабильны, и не способны контролировать свои матчи. Один гол в любые ворота может кардинально менять настроение.

“Лестер” лучше начал матч, Тилеманс забил прекрасный гол, пробив в девятку с 20 метров (по-другому он не умеет), но Сумаре в ранней фазе эпизода был в офсайде, а затем прекрасный шанс не реализовал Маддисон.

“Лидс” забил чуть ли не первым своим ударом – Харрисон освободился от опеки на фланге и выполнил точный заброс на дальнюю штангу Синистерре.

К сожалению, колумбиец вскоре получил травму, и вынужден был покинуть поле. Это сказалось на атакующей игре “Лидса”.

Из матча на некоторое время исчезли моменты, фактически не было футбола в первой половине второго тайма. “Элланд Роуд” начинал немного праздновать, но было рано. Сработали замены Дина Смита.

Для Джейми Варди это был всего лишь второй гол в нынешнем сезоне. Легенда “лис” появился на поле на 70-й минуте, и у него хватило свежести, чтобы через десять минут сделать рывок после паса Маддисона и переиграть Мелье.

Вскоре 36-летний форвард поразил ворота “Лидса” еще раз, но Дака ему отдал ему передачу в офсайд.

Что-то стало происходить и у других ворот. Иверсен на линии остановил удар Ааронсона, а в самом конце матча впечатляющий промах допустил Патрик Бамфорд, не попав в пустой угол с метра.

1:1 – ничья в пользу конкурентов.

Чемпионат Англии, 33-й тур

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Кристал Пэлас” 2:0

Голы: Андерсен 3 (авт.), Невеш 90+4

“Вулверхэмптон”: Са – Семеду, Доусон, Килман, Буэно (Тоти Гомеш 79) – Хван (Траоре 79), Невеш, Лемина, Нуньеш (Нету 89) – Кунья (Жоау Гомеш 68), Коста (Коллинз 89)

“Кристал Пэлас”: Джонсон – Митчелл, Гэхи, Андерсен (Уорд 46), Ричардс – Хьюз (Матета 89), Миливоевич (Шлупп 65), Локонга (Эдуар 65) – Эзе, Айю, Олисе

Предупреждения: Коста 75, Са 76, Тоти Гомеш 84, Жоау Гомеш 90+4, Невеш 90+5 – Миливоевич 13, Локонга 36, Шлупп 70, Джонстон 90+3

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Фулхэм” 1:0

Гол: Мингз 21

“Астон Вилла”: Мартинес – Янг (Чамберс 85), Конса, Мингз, Морено (Динь 77) – Дендокер, Дуглас Луис – Макгинн, Буэндиа, Рэмзи (Траоре 77) – Уоткинс

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Адарабийо, Тете (Соареш 68) – Палинья, Харрисон Рид (Кебано 83) – Соломон (Винисиус 68), Перейра (Кэйрни 68), Уилсон (Декордова-Рид 17) – Джеймс

Предупреждения: Янг 74, Мартинес 88, Траоре 89 – Декордова-Рид 45+2, Палинья 79

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Лестер” 1:1

Голы: Синистерра 20 – Варди 80

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Купер, Фирпо – Маккенни, Рока – Харрисон, Родриго (Ааронсон 69), Синистерра (Саммервилль 32) – Бамфорд

“Лестер”: Иверсен – Кристиансен, Сенджю, Фас, Кастань – Сумаре, Тилеманс – Барнс (Дака 71), Маддисон, Тете (Варди 70) – Ихеаначо (Прат 82)

Предупреждения: Эйлинг 41, Родриго 45+2, Рока 53, Купер 60 – Сумаре 52, Тилеманс 67