АПЛ. Астон Вилла поднялась на пятое место, гол Варди дарит Лестеру ничью в игре с Лидсом

“Вулверхэмптон” продолжает набирать очки. Победа над “Кристал Пэлас” стала для “вулвз” третьей в последних четырех турах, что позволило команде Хулена Лопетеги оторваться от зоны вылета уже на девять очков.

“Кристал Пэлас” заслуживал большего в этом матче. Первый гол в ворота Джонстона залетел от своего игрока – Андерсен после углового “вулвз” перепутал ворота. Команда Роя Ходжсона хорошо работала в атаке, создала несколько полушансов, но кипер “Вулверхэмптона” Са прекрасно работал на линии. А его визави Сэм Джонстон в конце матча привез пенальти, и Невеш с точки установил окончательный счет в матче – 2:0. Первое поражение Роя Ходжсона после возвращения в “Пэлас”. Команды имеют по 37 очков.

