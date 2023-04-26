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Гвардиола о матче с Арсеналом: Этот матч важный, но не решающий
Специалист снимает давление со своих игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с "Арсеналом", который может решить исход чемпионской гонки АПЛ. Этот матч важный, но не решающий.
"Я уже говорил несколько недель назад: ближе к завершению сезона, если мы проигрываем, то все кончено.
Когда ты находишься в такой ситуации в октябре, ноябре, то этого чувства не испытываешь. Особенно после двух подряд титулов АПЛ.
В нашем первом сезоне в АПЛ мы начали сезон так, будто каждая игра – финал. Каждый матч был финалом. Я прекрасно это помню.
И сейчас, наблюдая за "Арсеналом" со стороны, есть ощущение, что каждая игра для них – финал. Для нас же после двух титулов АПЛ каждая игра не была финалом в начале сезона.
Но сейчас, особенно в последние несколько месяцев, когда мы играем в Лиге чемпионов, Кубке Англии, АПЛ, то мы видим, что завершение сезона уже приближается.
И мы понимаем, за что играем. Теперь все в наших руках. Безусловно, и в руках "Арсенала" тоже. Если они выиграют – все зависит от них. Если мы выигрываем – все зависит от нас. Но впереди еще семь матчей.
Этот матч – важный, но не решающий. Потому что впереди еще много тяжелых матчей для одной и другой команды. Но важность этого матча мы не отрицаем", – сказал главный тренер "Манчестер Сити".
"Арсенал" опережает "Манчестер Сити" на 5 очков, но у "горожан" два матча в запасе. Командый сыграют в очном поединке сегодня, в 22:00.
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