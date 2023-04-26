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Челси и Почеттино согласовывают последние детали контракта
Накануне стороны провели положительную встречу
Фото: twitter.com/PSG_inside
Экс-наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино все ближе к назначению в "Челси", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, обсуждения последних деталей между лондонцами и 51-летним аргентинцем продвигаются успешно. В понедельник в Испании состоялась очень положительная встреча, посвященная обсуждению долгосрочного проекта. Ожидается, что полное соглашение будет достигнуто в ближайшее время.
TalkSPORT утверждает, что о назначении Маурисио будет объявлено до конца недели.
Напомним, Почеттино находится без клуба с лета 2022 года. Последним его местом работы был "ПСЖ". Также он работал с "Эспаньолом", "Саутгемптон" и "Тоттенхэмом.
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