Челси и Почеттино согласовывают последние детали контракта

Экс-наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино все ближе к назначению в "Челси", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, обсуждения последних деталей между лондонцами и 51-летним аргентинцем продвигаются успешно. В понедельник в Испании состоялась очень положительная встреча, посвященная обсуждению долгосрочного проекта. Ожидается, что полное соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

TalkSPORT утверждает, что о назначении Маурисио будет объявлено до конца недели.

Напомним, Почеттино находится без клуба с лета 2022 года. Последним его местом работы был "ПСЖ". Также он работал с "Эспаньолом", "Саутгемптон" и "Тоттенхэмом.