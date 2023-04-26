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Челси и Почеттино согласовывают последние детали контракта

Англия
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Накануне стороны провели положительную встречу

Челси и Почеттино согласовывают последние детали контракта

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Экс-наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино все ближе к назначению в "Челси", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, обсуждения последних деталей между лондонцами и 51-летним аргентинцем продвигаются успешно. В понедельник в Испании состоялась очень положительная встреча, посвященная обсуждению долгосрочного проекта. Ожидается, что полное соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

TalkSPORT утверждает, что о назначении Маурисио будет объявлено до конца недели.

Напомним, Почеттино находится без клуба с лета 2022 года. Последним его местом работы был "ПСЖ". Также он работал с "Эспаньолом", "Саутгемптон" и "Тоттенхэмом.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
Fabrizio Romano

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