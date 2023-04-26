Вест Хэм - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Вест Хэм" наконец-то выбрался из зоны вылета и продолжает двигаться в сторону середины таблицы. В последних пяти матчах Премьер-лиги "молотобойцы" набрали десять очков, а, к примеру, "Ливерпуль" – восемь. Команда Юргена Клоппа в последнее время тоже ожила. Поражение "Ман Сити" (1:4) остается для коллектива крайним. После него было две ничьих, а сейчас мерсисайдцы развили успех до двух побед подряд.

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Чемпионат Англии 33-й тур

26 апреля. Начало в 21:45

"Вест Хэм" - "Ливепуль"

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