Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нас ожидает интригующий поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
"Вест Хэм" наконец-то выбрался из зоны вылета и продолжает двигаться в сторону середины таблицы. В последних пяти матчах Премьер-лиги "молотобойцы" набрали десять очков, а, к примеру, "Ливерпуль" – восемь. Команда Юргена Клоппа в последнее время тоже ожила. Поражение "Ман Сити" (1:4) остается для коллектива крайним. После него было две ничьих, а сейчас мерсисайдцы развили успех до двух побед подряд.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Англии 33-й тур
26 апреля. Начало в 21:45
"Вест Хэм" - "Ливепуль"
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция -
Популярное сейчас
- "Как будто посетил матч дублирующих составов". Алиев - о Классическом и перспективах Шовковского
- Лунин хочет продлить контракт с Реалом, но тренерский штаб имеет другое мнение
- Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.04.2023
- Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО