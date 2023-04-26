  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ман Сити – Арсенал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ман Сити – Арсенал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Англия
(1 голосов)

Судьба чемпионства в АПЛ решится уже вечером?

Ман Сити – Арсенал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 апреля, в Манчестере состоится центральный матч не только 33-го тура АПЛ, но и наверняка всей концовки чемпионата. Идущая второй команда Пепа Гвардиолы, "Манчестер Сити", будет принимать в родных стенах лидера первенства лондонский "Арсенал". Расстояние от команд составляет пять очков, однако у горожанов есть две игры в запасе.

Перед таким принципиальным противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

Читайте такжеОлегу Гусеву - 40: что вы знаете о легенде киевского Динамо? Квиз
По теме
yellow-arrow
Вест Хэм - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Челси готов предложить Лукаку вернуться в лондонскую команду
yellow-arrow
Челси и Почеттино согласовывают последние детали контракта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде