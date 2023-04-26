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Ман Сити – Арсенал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Судьба чемпионства в АПЛ решится уже вечером?
Сегодня, 25 апреля, в Манчестере состоится центральный матч не только 33-го тура АПЛ, но и наверняка всей концовки чемпионата. Идущая второй команда Пепа Гвардиолы, "Манчестер Сити", будет принимать в родных стенах лидера первенства лондонский "Арсенал". Расстояние от команд составляет пять очков, однако у горожанов есть две игры в запасе.
Перед таким принципиальным противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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