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Челси - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Сыграет ли Мудрик?
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Михаила Мудрика не знает побед в семи встречах подряд. В последний раз на "Стэмфорд Бридж" в рамках чемпионата лондонцы выиграли еще в начале марта. "Брентфорд" после бодрого старта в АПЛ также сбросил обороты и пока имеет полосу с шести кряду игр без побед. Соперники идут на соседних позициях в таблице – одиннадцатой и десятой – и это еще один фактор в пользу интересного противостояния.
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Чемпионат Англии 33-й тур
26 апреля. Начало в 21:45
"Челси" - "Брентфорд"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция -
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