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Челси - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Сыграет ли Мудрик?

Челси - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Михаила Мудрика не знает побед в семи встречах подряд. В последний раз на "Стэмфорд Бридж" в рамках чемпионата лондонцы выиграли еще в начале марта. "Брентфорд" после бодрого старта в АПЛ также сбросил обороты и пока имеет полосу с шести кряду игр без побед. Соперники идут на соседних позициях в таблице – одиннадцатой и десятой – и это еще один фактор в пользу интересного противостояния.

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Чемпионат Англии 33-й тур
26 апреля. Начало в 21:45
"Челси" - "Брентфорд"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Брентфорд Челси (Лондон) смотреть футбол онлайн
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