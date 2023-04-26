Челси - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команда Михаила Мудрика не знает побед в семи встречах подряд. В последний раз на "Стэмфорд Бридж" в рамках чемпионата лондонцы выиграли еще в начале марта. "Брентфорд" после бодрого старта в АПЛ также сбросил обороты и пока имеет полосу с шести кряду игр без побед. Соперники идут на соседних позициях в таблице – одиннадцатой и десятой – и это еще один фактор в пользу интересного противостояния.

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Чемпионат Англии 33-й тур

26 апреля. Начало в 21:45

"Челси" - "Брентфорд"

Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

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