Без шансов для лидера. Манчестер Сити - Арсенал 4:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Сити принимал Арсенал. Эта игра должна была продемонстрировать, готовы ли канониры выдержать давление команды Гвардиолы. В итоге заключаем, что еще нет. Горожане выиграли визуально легко и очень убедительно. В центре внимания был Кевин Де Брюйне, оформивший дубль и ассистировавший Стоунзу. Но и Холанд не сильно отстал – именно он отдавал результативные передачи на бельгийца, а на последних секундах забил свой 33-й гол в текущем чемпионате.

Английская Премьер-лига. 33-й тур

26 апреля. Манчестер. Эттихад Стедиум

Манчестер Сити – Арсенал 4:1

Голы: Де Брюйне 7, Стоунз 45+1, Де Брюйне 54, Голанд 90+5 – Холдинг 86