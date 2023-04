АПЛ. Манчестер Сити - Арсенал 4:1. Встречайте чемпиона 

“Манчестер Сити” можно поздравлять с третьим чемпионским титулом подряд. “Горожанам” осталось сыграть еще семь матчей, “Арсеналу” пять, и даже после сегодняшнего поражения именно команда Артеты остается лидером. Но общие тенденции указывают в пользу “Сити” – седьмая победа подряд в АПЛ, в то время как “Арсенал” взял сегодня три очка в четырех последних турах. Этот матч показал истинный баланс сил. Это было чудо, что “Арсенал” так долго оставался (и все еще остается!) лидером.

“Арсенал” проиграл “Манчестер Сити” в двенадцатом матче подряд. Это поражение напоминало прошлую встречу команд на “Этихаде” в Премьер-лиге, когда “горожане” выиграли 5:0.

12 - Manchester City have now won 12 consecutive Premier League matches against Arsenal, winning by an aggregate score of 33-5. Levels. pic.twitter.com/ZWzHtrumnd