АПЛ. Манчестер Сити - Арсенал 4:1. Встречайте чемпиона 

“Манчестер Сити” можно поздравлять с третьим чемпионским титулом подряд. “Горожанам” осталось сыграть еще семь матчей, “Арсеналу” пять, и даже после сегодняшнего поражения именно команда Артеты остается лидером. Но общие тенденции указывают в пользу “Сити” – седьмая победа подряд в АПЛ, в то время как “Арсенал” взял сегодня три очка в четырех последних турах. Этот матч показал истинный баланс сил. Это было чудо, что “Арсенал” так долго оставался (и все еще остается!) лидером.

“Арсенал” проиграл “Манчестер Сити” в двенадцатом матче подряд. Это поражение напоминало прошлую встречу команд на “Этихаде” в Премьер-лиге, когда “горожане” выиграли 5:0.

12 - Manchester City have now won 12 consecutive Premier League matches against Arsenal, winning by an aggregate score of 33-5. Levels. pic.twitter.com/ZWzHtrumnd — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2023

Это был другой сезон, “Арсенал” был другим, но и “Манчестер Сити”. Обе команды заметно эволюционировали за последний год.

Но если “Арсеналу” еще есть куда развиваться, то “горожане” достигли своего рода футбольного совершенства. “Сити” превосходит соперника во всех аспектах игры. Без мяча, или с мячом, позиционный футбол или контратаки, игра один в один или физические дуэли. И стандарты. Раньше мы себе представляли идеальную команду Гвардиола как таковую, которая превосходит своим техническим совершенством. Этот “Сити” еще и силен физически. Он просто готов затоптать кого угодно.

В стартовых составах сюрпризов не было. Травмированного Аке заменил Уокер и “Сити” действовал по классическим 4-3-3 или 4-4-2 без мяча. У “Арсенала” все-таки был Джака. Но не было Салиба.

“Сити” не боялся прессинга “Арсенала”. Он его ждал. И когда гости потеряли мяч на половине поля соперника на старте матча, Стоунз просто выбил мяч вперед на Холанда, норвежец оттеснил опекавшего его Холдинга, и выкатил мяч в свободную зону для Де Брюйне. Бельгиец сместился к воротам, и сильно пробил в угол. 1:0.

Был ли ответ у “Арсенала”? Нет. Наверное, “канониры” уже просто не верили, что они способны что-то изменить. Хотя впереди еще был целый матч.

“Сити” играл спокойно и выжидательно. У “Арсенала” не получалось ничего. В первом тайме Холанд мог забивать дважды, но его удары получались недостаточно хлесткими, и Рэмсдейлу удавалось с ними справляться.

И все “Арсенал” пропустил до перерыва еще раз. В очередной уже раз “канониры” не справились со стандартом соперника, это их ахиллесова пята после Кубка мира. В этот раз Де Брюйне классно закрутил мяч, а Стоунз выиграл борьбу в воздухе.

Чтобы у гостей не оставалось никакий иллюзий и шансов на камбэк, “Манчестер Сити” забил третий на старте второго тайма. Обрезка Эдегора, вертикальная атака Холанда и Де Брюйне, и бельгиец делает дубль.

3:0 – игра была сделала и последние 40 минут были имитацией футбольного матча. “Сити” делал все, что ему захотелось, а ему хотелось просто наслаждаться разгромным счетом. “Арсенал” проводил замены и имитировал желание отыграть хотя бы один гол.

Гостям это удалось – Холдинг замкнул прострел Троссарда на 86-й минуте.

Однако “Манчестер Сити” успел до финального свистка вернуть себе преимущество в три мяча. Эрлинг “Самсон” Холанд распустил свои волосы, и на 90+5 минуте воспользовался скидкой Фодена, чтобы забить свой 33-й гол и установить окончательный счет матча – 4:1.

Это определяющая победа. Сомнений больше не остается. Спасибо “Арсеналу” за увлекательный сезон. Без него было бы еще хуже.

Чемпионат Англии, 33-й тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Арсенал” 4:1

Голы: Де Брюйне 7, Стоунз 45+1, Де Брюйне 54, Холанд 90+5 – Холдинг 86

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Аканджи – Де Брюйне (Альварес 80), Родри, Гюндоган (Марез 71) – Силва, Холанд, Грилиш (Фоден 87)

“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Холдинг, Уайт – Джака (Жординьо 60), Парти, Эдегор (Смит-Роу 71) – Мартинелли (Троссард 60), Жезус (Нкетиа 81), Сака (Нелсон 80)

Предупреждения: Диаш 45+5, Грилиш 75, Родри 88 – Парти 76