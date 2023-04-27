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Манчестер Сити гарантировал себе ЛЧ на следующий сезон. Он может помочь представителю УПЛ отобраться в группу
Если выиграет текущий розыгрыш Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" в матче 33-го тура победил "Арсенал" 4:1. Формально горожане еще не вышли на первое место, но по потерянным очкам именно они являются лидерами турнирной таблицы.
Также важный нюанс – эти три очка гарантировали команде Пепа Гвардиолы участие в Лиге чемпионов 2023/24. "Манчестер Сити" стал недостижимым для команд, идущих ниже четвертого места. Отрыв - 19 очков от пятой "Астон Виллы", при том, что пятая команда может набрать еще максимум пятнадцать очков.
Все четыре места, гарантирующие представителям Англии Лигу чемпионов, выводят сразу в групповой этап. "Манчестер Сити" стал первым полуфиналистом текущей Лиги чемпионов, который обеспечил себе участие в следующем розыгрыше. "Реал", "Милан" и "Интер" еще не имеют полных гарантий участия в турнире 2023/24.
Если Манчестер Сити выиграет текущую Лигу чемпионов, это может помочь чемпиону УПЛ выйти в группу следующего розыгрыша турнира без квалификации.
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