Манчестер Сити гарантировал себе ЛЧ на следующий сезон. Он может помочь представителю УПЛ отобраться в группу

"Манчестер Сити" в матче 33-го тура победил "Арсенал" 4:1. Формально горожане еще не вышли на первое место, но по потерянным очкам именно они являются лидерами турнирной таблицы.

Также важный нюанс – эти три очка гарантировали команде Пепа Гвардиолы участие в Лиге чемпионов 2023/24. "Манчестер Сити" стал недостижимым для команд, идущих ниже четвертого места. Отрыв - 19 очков от пятой "Астон Виллы", при том, что пятая команда может набрать еще максимум пятнадцать очков.

Все четыре места, гарантирующие представителям Англии Лигу чемпионов, выводят сразу в групповой этап. "Манчестер Сити" стал первым полуфиналистом текущей Лиги чемпионов, который обеспечил себе участие в следующем розыгрыше. "Реал", "Милан" и "Интер" еще не имеют полных гарантий участия в турнире 2023/24.

Если Манчестер Сити выиграет текущую Лигу чемпионов, это может помочь чемпиону УПЛ выйти в группу следующего розыгрыша турнира без квалификации.