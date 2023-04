Холанд поставил рекорд по голам в АПЛ за один сезон. Никто раньше не забивал больше 32-х мячей

Эрлинг Холанд забил на 90+5' "Арсеналу" (4:1) в 33-м туре АПЛ. Этот мяч стал 33 в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Норвежский форвард побил рекорд Мохамеда Салаха, который забил 32 мяча в сезоне-2017/18. При этом у Холанда есть ещё 5 матчей, чтобы увеличить отрыв.

Топ-5 лучших бомбардиров в рамках одного сезона АПЛ теперь выглядит следующим образом:

33 - Erling Haaland has scored 33 goals in the Premier League this season, a new record in a 38-game campaign: 33 - Erling Haaland (2022-23) 32 - Mohamed Salah (2017-18) 31 - Luis Suárez (2013-14) 31 - Cristiano Ronaldo (2007-08) 31 - Alan Shearer (1995-96) Predator. pic.twitter.com/DeUqs2OFiU

Также стоит отметить, что этот гол стал 49-м для Холанда в этом сезоне во всех турнирах. Ранее только форвард "Тоттенхэма" Клайв Аллен, выступая в чемпионате Англии, смог поразить ворота соперников 49 раз. Он это сделал в сезоне-1986/87.

"Манчестер Сити" идет вторым в АПЛ, набрав 73 очка после 31-го матча. Отставание от "Арсенала" – всего 2 очка, но "горожане" имеют 2 поединка в запасе.

???? - Erling Haaland???????? scores his 49th goal for @ManCity in all competitions (in 43 appearances). It is the most competitive goals in a single season by a player from the English top flight since Clive Allen???????????????????????????? netted 49 for Spurs in 1986/87. #MCIARS #EPL pic.twitter.com/H7vMVTiE6x