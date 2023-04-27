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Артета о поражении Сити 1:4: Победила лучшая из команд. Впереди ещё пять матчей

Англия
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Теперь все в руках "Манчестер Сити"

Артета о поражении Сити 1:4: Победила лучшая из команд. Впереди ещё пять матчей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о поражении "Манчестер Сити" (1:4) в 31-м туре АПЛ. "Статистика на старте сезона говорила, что мы финишируем шестыми или седьмыми, но мы там, где мы есть", – приводит его слова Football.London.

"Конечно, в первую очередь мы должны подбодрить игроков, потому что им было тяжело. Нам нужно сделать все, что мы так хорошо делали до сих пор, и начать побеждать.

Я очень разочарован. Мы знали, что нам нужно сделать все возможное и индивидуально, и как команде – приезжая сюда, нужно быть на высоте. Сегодня мы были далеки от этого.

Не думаю, что их это испугало, но то, как мы начали игру, во многих ситуациях ставило нас в затруднительное положение, и мы не смогли сыграть так как хотели.

Мы хотели кое-что подправить. Мы должны быть верны тому, что привело нас сюда. Статистика на старте сезона говорила, что мы финишируем шестыми или седьмыми, но мы там, где мы есть.

Впереди еще пять матчей. Я прожил в этой стране 22 года, и здесь многое изменилось. Они – выдающаяся команда, но и мы тоже.

Победила лучшая из команд. Возможно, они были на высоте в первом тайме, а мы не показали свой уровень", – сказал главный тренер "Арсенала".

Теперь "Манчестер Сити" отстает от "Арсенала" всего на 2 очка, имея 2 матча в запасе. У "горожан" 73 очка против 75-ти "гуннеров".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити
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Источник:
football.london

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