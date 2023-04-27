Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.04.23

Английская Премьер-лига, 33-й тур

27 марта, 22:15. "Тоттенхэм Хостпур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

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"Тоттенхэм" за последний месяц уже дважды сменил тренера. Райан Мэйсон пока пришел на временной основе, и его возвращение состоится в тяжелом матче против "Манчестер Юнайтед". Да, "шпоры" до сих пор еще претендуют на зону Лиги чемпионов, однако у МЮ и амбиции, и возможности больше.

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Новости Тоттенхэма

Последние два матча "шпор" – это полный провал. Сначала "Тоттенхэм" умудрился дома уступить тогда еще команде из зоны вылета "Борнмуту". Наиболее интересно то, что Сон открыл счет, но "вишенки" в ответ забили трижды и сумели победить. К этому поражению добавились 1:6 против "Ньюкасла". Здесь тоже есть особенность: "сороки" забили пять за 21 минуту. Наверное, тогда уже Стеллини пошел паковать чемоданы.

После двух итальянцев "спасать" сезон пришел англичанин. Почему в кавычках? Ибо вряд ли Мэйсон это сможет сделать. Слова Конте подтвердились не раз: "шпоры" не готовы к большим вызовам. Команда уже долго в яме, но найти силы, чтобы выйти из нее, не может. Собственно, если говорить о Лиге чемпионов, то до четвертого “Манчестер Юнайтед” шесть очков и два матча у “манкунианцев” в запасе. Ситуация практически патовая, особенно если сегодня не будет получен положительный результат.

Кадры хозяев

Лазарет у "Тоттенхэма" немалый. Бентанкур, Биссума, Эмерсон и Сессеньон уже долго вне игры. Да еще и в прошлом матче против "Ньюкасла" из игры выбыл Уго Льорис. Еще одна тяжелая потеря для "шпор".

Новости Манчестер Юнайтед

“Манкунианцы” завершают этот сезон в штормовом режиме – без стабильности. В прошлый четверг они вылетели из Лиги Европы от "Севильи" после разгромного поражения в Испании, а на выходных прошли в финал Кубка Англии. В матче против “Брайтона” именно подопечные Де Дзерби лучше выглядели. Они и создали больше моментов. МЮ сдержал ничью в основное время, и в серии пенальти повезло, что Марч мяч послал выше ворот. Де Хеа при ударах с точек имеет практически нулевую эффективность. Благо для него, что партнеры не промахнулись.

Позиция в таблице достаточно удобна. МЮ идет на четвертом месте, имея одинаковое количество очков с третьим "Ньюкаслом" при матче в запасе. На расстоянии пяти зачетных пунктов в спину дышит невероятная "Астон Вилла". С ней, кстати, "манкунианцы" сыграют уже в следующее воскресенье. А до финиша чемпионата уже не будет топовых соперников – только претенденты на вылет и середняки. Разве "Брайтон" можно выделить

Кадры гостей

У "Манчестер Юнайтед" лазарет больше, чем у "Тоттенхэма". Существенно больше. Там находятся сразу восемь игроков: Варан, Джонс, Мартинес, Хитон, Ван де Бек, Гарначо, Мактоминей и Фернандеш. У последних двоих еще есть шанс успеть восстановиться и сыграть сегодня. Все решится перед матчем.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

23.04. Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхэм 6:1 (АПЛ)

15.04. Тоттенхэм – Борнмут 2:3 (АПЛ)

08.04. Тоттенхэм – Брайтон 2:1 (АПЛ)

03.04. Эвертон – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

18.03. Саутгемптон – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

23.04. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:0 (6:7 в с. п.) (Кубок Англии)

20.04. Севилья – Манчестер Юнайтед 3:0 (ЛЕ)

16.04. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

13.04. Манчестер Юнайтед – Севилья 2:2 (ЛЕ)

08.04. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

19.10.22. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)

12.03.22. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)

30.10.21. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

11.04.21. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

04.10.20. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 1:6 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 33 23 6 4 78 - 38 75 2 Манчестер Сити 31 23 4 4 82 - 29 73 3 Ньюкасл 31 16 11 4 54 - 25 59 4 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46 - 37 59 5 Астон Вилла 33 16 6 11 46 - 41 54 6 Ливерпуль 32 15 8 9 61 - 39 53 7 Тоттенхэм 32 16 5 11 58 - 51 53 8 Брайтон энд Хоув Альбион 30 14 7 9 55 - 40 49 9 Брентфорд 33 11 14 8 50 - 43 47 10 Фулхэм 32 13 6 13 44 - 43 45 11 Челси 32 10 9 13 30 - 35 39 12 Кристал Пэлас 33 9 10 14 31 - 42 37 13 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29 - 44 37 14 Вест Хэм Юнайтед 32 9 7 16 34 - 43 34 15 Борнмут 32 9 6 17 31 - 63 33 16 Лидс Юнайтед 33 7 9 17 42 - 63 30 17 Ноттингем Форест 33 7 9 17 29 - 60 30 18 Лестер Сити 33 8 5 20 44 - 57 29 19 Эвертон 32 6 10 16 24 - 46 28 20 Саутгемптон 32 6 6 20 27 - 56 24

Цифры и факты

За последние семь домашних матчей "шпоры" уступили только "Борнмуту".

В АПЛ "Тоттенхэм" для МЮ на ряду с "Эвертоном" любимая команда. С 92-го года "манкунианцы" выиграли в "шпор" и "ирисок" по 39 раз.

"Тоттенхэм" в пяти последних встречах дома против МЮ четыре раза уступил и еще раз сыграл вничью.

В гостях этого чемпионата "красные дьяволы" пропустили 29 голов в 15 матчах – самый плохой показатель среди топ-12.

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Все плохо в "шпор", даже очень плохо. Однако их индивидуальное мастерство никуда не делось. Сегодня им кровь из носа потребуется реабилитация перед своими болельщиками. В матче против “Манчестер Юнайтед”, который уже несколько поединков подряд играет довольно примитивно, это сделать вполне возможно. По крайней мере, "шпоры" попробуют, ведь перед МЮ тоже все еще стоят турнирные задачи. Команда тен Хага тоже будет пробивать ненадежную оборону лондонцев. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,7).