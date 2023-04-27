Гвардиола: Сити все еще позади Арсенала, но мы не должны терять концентрацию

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над "Арсеналом" (4:1) в борьбе за чемпионство в Премьер-лиге.

"Мы не можем терять концентрацию. Теперь все в наших руках. Следующие три игры определят, сможем ли мы сделать то, что хотим. Реальность такова, что мы до сих пор отстаем от "Арсенала".

Нам будет нелегко, но игра за игрой, и мы видим, что происходит. Когда все в наших руках, мы должны использовать это. Опыт игроков, знающих, что нужно для победы на последних этапах сезона, окажется решающим.