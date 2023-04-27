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Гвардиола: Сити все еще позади Арсенала, но мы не должны терять концентрацию
Наставник горожан прокомментировал победу над канонирами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над "Арсеналом" (4:1) в борьбе за чемпионство в Премьер-лиге.
"Мы не можем терять концентрацию. Теперь все в наших руках. Следующие три игры определят, сможем ли мы сделать то, что хотим. Реальность такова, что мы до сих пор отстаем от "Арсенала".
Нам будет нелегко, но игра за игрой, и мы видим, что происходит. Когда все в наших руках, мы должны использовать это. Опыт игроков, знающих, что нужно для победы на последних этапах сезона, окажется решающим.
Нужно продолжать побеждать, чтобы оставаться в гонке за всеми тремя трофеями. Игроки знают, что цель близка, и нам нужно побеждать, чтобы продолжать борьбу. Это менталитет, при котором нет другого выбора, кроме как побеждать. И это лучший менталитет для игры. Футболисты показали, что выходят на каждый матч, пытаясь победить", - сказал Гвардиола.
"Манчестер Сити" набрал 73 очка и теперь отстает от "Арсенала" на два зачетных пункта (75). Но при этом у команды Гвардиолы есть две игры в запасе.
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