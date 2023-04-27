  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Сити все еще позади Арсенала, но мы не должны терять концентрацию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Сити все еще позади Арсенала, но мы не должны терять концентрацию

Англия
(1 голосов)

Наставник горожан прокомментировал победу над канонирами

Гвардиола: Сити все еще позади Арсенала, но мы не должны терять концентрацию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над "Арсеналом" (4:1) в борьбе за чемпионство в Премьер-лиге.

"Мы не можем терять концентрацию. Теперь все в наших руках. Следующие три игры определят, сможем ли мы сделать то, что хотим. Реальность такова, что мы до сих пор отстаем от "Арсенала".

Нам будет нелегко, но игра за игрой, и мы видим, что происходит. Когда все в наших руках, мы должны использовать это. Опыт игроков, знающих, что нужно для победы на последних этапах сезона, окажется решающим.

Читайте такжеБез шансов для лидера. Манчестер Сити - Арсенал 4:1. Видео голов и обзор матча

Нужно продолжать побеждать, чтобы оставаться в гонке за всеми тремя трофеями. Игроки знают, что цель близка, и нам нужно побеждать, чтобы продолжать борьбу. Это менталитет, при котором нет другого выбора, кроме как побеждать. И это лучший менталитет для игры. Футболисты показали, что выходят на каждый матч, пытаясь победить", - сказал Гвардиола.

"Манчестер Сити" набрал 73 очка и теперь отстает от "Арсенала" на два зачетных пункта (75). Но при этом у команды Гвардиолы есть две игры в запасе.

Читайте такжеАртета о поражении Сити 1:4: Победила лучшая из команд. Впереди ещё пять матчей
По теме
yellow-arrow
Лэмпард: Отсутствие голов было еще до моего прихода – проблема в составе Челси
yellow-arrow
Зинченко провел на поле весь матч против Ман Сити – у него 68 касаний мяча
yellow-arrow
Без шансов для лидера. Манчестер Сити - Арсенал 4:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде