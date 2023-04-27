Тимур Тутеров - еще один украинец в Англии. Он попал в клуб с крутыми фанатами и 26-летним владельцем

На прошлой неделе наше спортивное инфопространство всколыхнула новость о переходе еще одного украинца в английский клуб. 17-летний Тимур Тутеров уже успел дебютировать за Сандерленд U21 и даже отдать ассист. Базовую информацию о клубе вы могли прочесть в новостях. Играет в Чемпионшипе (второй дивизион), находится в середине таблицы. Есть неплохие шансы попасть в плей-офф за повышения. Только в этом сезоне вернулся после 4 лет в Лиге 1 (третий дивизион).

Но что мы действительно знаем об этом клубе? Но каковы перспективы Тимура именно в нем?

Первое, что нужно знать – владелец

В начале 2021 года владельцем "Сандрленда" стал французский бизнесмен Кирилл Луи-Дрейфус. Он считается самым молодым владельцем футбольного клуба в Англии – приобрел клуб, когда ему было 23. Его состояние оценивается примерно в 2 миллиарда долларов, что больше чем у некоторых команд Премьер-лиги.

Кирилл – наследник бизнес-династии Луи-Дрейфус. Семейная компания занимается сельским хозяйством, пищевой промышленностью и международной транспортировкой по всему миру. За последний финансовый год компания зафиксировала удивительные 33,6 млрд фунтов стерлингов доходов.

Любовь к спорту Кирилл унаследовал от отца. Роберт Луи-Дрейфус владел "Марселем" с 1996 года и до своей смерти в 2009 году. За время владения Робертом клуб вернулся из второго дивизиона в элиту, а также дважды выходил в финал Кубка УЕФА и Кубка Франции. Кирилл постоянно был на стадионе с отцом и называет "Марсель" своей первой любовью.

Кирилл Луи-Дрейфус на матче ПСЖ - Страсбург, фото - Getty Images

В 2016 году мать Кирилла Маргарита продала "Марсель" американскому бизнесмену Фрэнку МакКорту, но пять процентов акций клуба осталось за Кириллом.

Если вас беспокоит имя Кирилла, то это не просто так. Его мать Маргарита имеет русское происхождение. Родилась и выросла в России, вышла замуж за студента по обмену из Швейцарии и получила гражданство страны. Но поворотным стало знакомство и последующий брак с Робертом Луи-Дрейфусом, от которого и родила Кирилла.

Кирилл не просто унаследовал любовь к футболу. Он год проучился в Университете Лидса на факультете спорта и бизнес-менеджмента. Во второй год перевелся в Международную Академию Ричмонда. Но там тоже не доучился, как говорится, из-за болезней. Трудно оценить степень специальности и посвященности Кирилла в спортивный менеджмент, но как минимум его история ближе к футболу, чем у многих других владельцев. В контексте российских корней следует отметить, что в апреле 2023 году компания "Луи-Дрейфус" объявила, что покинет российский рынок к июлю.

Люди близкие к клубу описывают Кирилла как очень посвященного владельца. Он присутствует практически на всех матчах своего клуба, более того его можно увидеть чуть ли не на всех домашних играх команды U-21. Скорее всего, он уже собственными глазами видел, как играет Тутеров.

Вот что Кирилл говорил в конце прошлого года:

"Когда мы пришли, была очень сложная ситуация. Я сказал людям в здании, что нам просто нужно сосредоточиться на постепенном развитии еженедельно. Даже если это только одна или две вещи, которые мы можем улучшить шаг за шагом. Я просто хочу, чтобы это продолжалось. Думаю, мы достигли улучшения. Надо быть уверенными, что мы не стагнируем. Это непросто, но это наша цель. Мы все еще очень-очень далеки от того, где хотим быть. Мы еще на очень ранних стадиях".

Ему можно верить. Сандерленд стал больше тратить, но делать это последовательно. За последние несколько сезонов клуб приобрел много молодых игроков. Они постепенно прогрессируют, некоторые стали важными элементами системы уже сейчас.

Кто тренирует клуб?

В Чемпионшип Санлерленд вывел Алекс Нил, принявший клуб в феврале прошлого года. Но уже после 6 матчей нового сезона покинул клуб ради работы в Сток Сити. Ему на замену пригласили Тони Мовбре.

Тони – легенда английских низших дивизионов. При этом список его достижений на бумаге не вызовет у вас особого восхищения. Тогда как он заслужил свой статус?

Двумя вещами: неизменно атакующим стилем игры и эффективной работой с молодежью.

фото - Getty Images

Собственно, отсюда и список достижений. Достаточно сложно сочетать атакующий стиль, работу с молодежью и еще и крутыми результатами. Тем не менее, иногда Мовбре это удавалось. Но давайте сосредоточимся на преимуществах.

На каждом месте работы Мовбре раскрывал много молодых игроков. Не будем ходить далеко – Блэкберн, являвшийся последней остановкой до Сандерленда. Гарви Эллиот, Адам Армстронг, Джо Ротвелл – все невероятно спрогрессировали. Но наиболее впечатляющая история – Бен Бреретон Диаз.

Под руководством Тони он в 22 года провел пока свой самый лучший сезон в жизни. Впервые был вызван в сборную Чили. Забил 22 гола в 37 матчах. До этого лучшим показателем было 7 забитых за сезон. Для контекста, в этом сезоне под руководством другого тренера у него 12 голов в 39 матчах. Благодаря тому же сезону подписал предварительный контракт с Вильярреалом и этим летом перейдет свободным агентом.

Что у Сандерленда с атакой и молодостью?

Мовбре пришел посреди сезона, не проводил предсезонку, но его идеи уже реализуются. Сандерленд – пятый по количеству голов в целом и третий по голам с игры. Неплохо для команды, которая только что вернулась в Чемпионшип.

Но это не все, они тоже среди топ-5 по продолжительности атак и количеству передач за атаку. После полноценного межсезонья с командой результаты должны стать только лучше.

Хорошо стиль игры Сандерленда характеризует завершившийся со счетом 4:4 недавний поединок против Халл Сити. "Вы забьете нам сколько хотите, но и мы забьем вам, сколько захотим".

Тони так объясняет свой подход:

"Я все еще романтик. Мой естественный инстинкт состоит в том, чтобы играть в открытый, атакующий футбол. Иногда ты думаешь только о том, чтобы победить. Но я все еще хочу, чтобы мы играли правильно. На мой взгляд, экспансивный футбол выигрывает лиги ".

И еще:

"Я всегда считал, что этот спорт для зрителей. Я хочу, чтобы болельщики клубов, которыми я управляю, действительно хотели прийти на стадион. Чтобы они знали, что увидят хороший футбол и их команда будет забивать голы".

Традиционно для команд Тони с молодыми игроками тоже все замечательно.

Санлерленд имеет самый молодой средний состав в Чемпионшипе – 23.5 года. В последнем матче (против Вест Брома) средний возраст игроков старта был вообще 22 года. Важно, что молодые ребята не просто играют, а прогрессируют. Невероятно раскрылся Амад Диалло (20 лет), который в аренде с Манчестер Юнайтед. Парень под руководством Мовбре забил 12 голов и претендует на звание лучшего молодого игрока в Чемпионшипе.

Элис Симс (22) так выстрелил за пол сезона, что Эвертон зимой отозвал его из аренды.

Активно прогрессирует вингер Джек Кларк (22). На его счету 8 голов и 9 ассистов (лучший в команде). Также он среди лидеров по ключевым передачам и успешным попыткам дриблинга.

Еще стоит упомянуть опорника Дэниела Нила (21) и правого защитника Трея Хьюме (21) – они лучшие в команде по отборам и перехватам.

Подход самого клуба относительно молодых игроков также отвечает принципам Мовбре. К примеру, тот самый Дэниел Нил провел уже 100 матчей за взрослую команду в 21 год. Он говорит:

"Думаю, пока нет лучшего места в Англии, чем Сандерленд, если ты молодой игрок. Здесь огромное доверие к молодым. У меня уже куча матчей за плечами. Это то, что я имею в свой возраст".

Тутеров точно не стоит переживать за будущее. Он получит свой шанс.

У Сандерленда очень преданные фанаты. Они поддерживали клуб, несмотря на бардак в руководстве и вылет в Лигу 1

Еще одна вещь, которую нам и Тимуру нужно знать о Сандерленде – одна из самых преданных фанбаз в Англии. Даже, несмотря на последние провальные сезоны, болельщики не прекращали ходить на стадион.

Средняя посещаемость клуба в этом сезоне – более 38000 зрителей. В Чемпионшипе в этом плане никого даже близко нет. Ни одна из других команд не собирает и 30000. Также Сандерленд за последние годы побил несколько рекордов посещаемости за пределами АПЛ, играя при этом в третьем дивизионе. В боксинг-дей в сезоне 18/19 на стадионе было более 46 000 фанатов. Это около 15% всего населения города.

Чтобы лучше понимать контекст клуба, стоит посмотреть документальный сериал от Netflix "Sunderland. Till I Die". Он показывает сезон 17/18, после вылета из АПЛ. Все начинается с мотивации и желания вернуться в высший дивизион, а заканчивается вылетом в Лигу 1 (простите за спойлер). С точки зрения спорта и управленческих решений – это комедия абсурда, но с точки зрения болельщиков – настоящая трагедия. Они живут клубом. Как говорил один из персонажей сериала: "У нас нет другой любви, кроме Сандерленда".

Фанаты клуба прямолинейны. Когда игроки отдаются в игре – в их честь поют чанты. Когда игрок не выкладывается, а просто зарабатывает деньги – его освистывают. Причем дело именно в отдаче, а не результатах. Культура боления в Англии действительно на феноменальном уровне.

***

Так какие перспективы Тимура в клубе?

Возможно, вы думали, что переход в Сандерленд – это переход в любой другой клуб Чемпионшипа. На самом деле это большой английский клуб с традициями. Со стадионом и тренировочной базой уровня Премьер-лиги. Клуб, который имеет неравнодушного и посвященного владельца. У которого есть амбиции вернуться в высший дивизион. Где тренер дает играть молодым игрокам и знает, как развивать их. Этот трансфер выглядит близким к идеальному для украинского игрока. Кстати, есть шансы даже увидеть Сандерленд в Премьер-лиге уже в следующем сезоне. После победы над Вест Бромвичем клуб поднялся в зону плей-офф. До конца чемпионата остается два тура.

Конечно, сейчас Тутеров не будет играть в главной команде. Но в 17 он выходит в старте команды U21, а не U18 – это уже серьезное достижение. Сандерленд U21 играет во втором дивизионе молодежной Премьер-лиги и не впечатляет результатами - 20 очков в 20 матчах и 8 место из 11. Но это абсолютно нормально для команды, целью которой является подготовка молодых игроков к взрослому футболу. Сейчас с этой возрастной категорией работает опытный тренер – Грэм Мерти. Его должность даже называется "Председатель фазы профессионального развития", а не тренер молодежной команды. Он работал в академиях Саутгемптона, Норвича и Рейнджерса. В этом сезоне уже несколько клубов предлагали ему должность главного тренера, но пока он отказывается. Говорит, доволен тем, чем занимается сейчас. Идеально для молодых ребят, развивающихся под его руководством, в том числе Тимура.

В общем, это футбол. Тем более, футбол в Англии. Поэтому многое может пойти не так, как нужно. Но по состоянию на данный момент Сандерленд – чуть ли не идеальное место для молодого украинского форварда. Остается только пожелать ему использовать этот шанс.