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Пятое подряд поражение Лэмпарда. Челси - Брентфорд 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Мудрик провел на поле 45 минут

Пятое подряд поражение Лэмпарда. Челси - Брентфорд 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Челси” проиграл тринадцатый матч в чемпионате, уступив на своем поле “Брентфорду”. Для главного тренера “синих” Фрэнка Лэмпарда это поражение стало пятым подряд во всех турнирах. Тренер “Челси” откровенно не угадал с составом, оставив практически всех футболистов атаки в запасе. У хозяев не было голевых шансов, а “Брентфорд” забил свой гол с помощью автогола. После перерыва гости забили еще раз после контратаки, а “Челси” вновь остался без голов, хотя Мудрик, Обамеянг, Феликс и Мадуэке все же вышли на поле.

Чемпионат Англии, 33-й тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Брентфорд” 0:2

Голы: Аспиликуэта 37 (авт.), Мбемо 78

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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд Челси (Лондон) АПЛ видеоповторы Михаил Мудрик
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