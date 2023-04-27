Пятое подряд поражение Лэмпарда. Челси - Брентфорд 0:2. Обзор матча и видео голов

“Челси” проиграл тринадцатый матч в чемпионате, уступив на своем поле “Брентфорду”. Для главного тренера “синих” Фрэнка Лэмпарда это поражение стало пятым подряд во всех турнирах. Тренер “Челси” откровенно не угадал с составом, оставив практически всех футболистов атаки в запасе. У хозяев не было голевых шансов, а “Брентфорд” забил свой гол с помощью автогола. После перерыва гости забили еще раз после контратаки, а “Челси” вновь остался без голов, хотя Мудрик, Обамеянг, Феликс и Мадуэке все же вышли на поле.

Чемпионат Англии, 33-й тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Брентфорд” 0:2

Голы: Аспиликуэта 37 (авт.), Мбемо 78