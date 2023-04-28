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Статус Лунина в Реале, 100%-но встроенный в Сити Холанд, гениальный Барелла. Обзор матчей мидвика

Англия
(1 голосов)

Аудиомнение #208

Статус Лунина в Реале, 100%-но встроенный в Сити Холанд, гениальный Барелла. Обзор матчей мидвика

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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"Арсенал" проиграл не из-за отсутствия Салиба. "Интеру" не нужно быть прессинг-машиной, чтобы переиграть такой "Ювентус". Топ-уровень Бареллы хорошо доказывает его ассист на Димарко, а "Жирона" великолепна в рамках игры вторым номером. Как "Реал" может помочь "канонирам", почему Пепу так легко играть против Артеты, что дальше ждет Лунина, несимпатичный Милитао, странный Аллегри, цифры Холанда, радость за Цыганкова – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:02 – "Ман Сити" – "Арсенал" (4:1);

12:49 – "Жирона" – Реал" (4:2);

18:44 – "Интер" – "Ювентус" (1:0);

25:14 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Хосеп Гвардиола Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Арсенал (Лондон) Микель Артета Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Сити Филип Костич Виктор Цыганков Андрей Лунин Николо Барелла Жирона Эдер Милитао Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол Валентин Кастельянос
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