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Статус Лунина в Реале, 100%-но встроенный в Сити Холанд, гениальный Барелла. Обзор матчей мидвика
Аудиомнение #208
Getty Images / Global Images Ukraine
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"Арсенал" проиграл не из-за отсутствия Салиба. "Интеру" не нужно быть прессинг-машиной, чтобы переиграть такой "Ювентус". Топ-уровень Бареллы хорошо доказывает его ассист на Димарко, а "Жирона" великолепна в рамках игры вторым номером. Как "Реал" может помочь "канонирам", почему Пепу так легко играть против Артеты, что дальше ждет Лунина, несимпатичный Милитао, странный Аллегри, цифры Холанда, радость за Цыганкова – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
01:02 – "Ман Сити" – "Арсенал" (4:1);
12:49 – "Жирона" – Реал" (4:2);
18:44 – "Интер" – "Ювентус" (1:0);
25:14 – Не попадайте в офсайд!
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