  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Сможет ли "Тоттенхэм" реабилитироваться за поражение "Ньюкаслу"?

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" принимает дома "Манчестер Юнайтед" в 33-м туре АПЛ. Это первый матч Райана Мейсона у руля "шпор" после увольнения ассистента Антонио Конте Кристиана Сталлини и менеджеру придется отрабатывать за разгром предшественника. "Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" (6:1) и вся наджеда руководства на то, что команде удастся реабилитироваться дома против "Юнайтед".

При этом "МЮ" практически обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Клубу необходимо продолжать набирать очки, чтобы не уступить место "Астон Вилле".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Англии 33-й тур
27 апреля. Начало в 22:15
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Тоттенгем - Манчестер Юнайтед дивитися онлайн
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Шпоры с новым тренером. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед. Текстовая онлайн трансляция матча
yellow-arrow
Миколенко в деле. Текстовая трансляция матча Эвертон - Ньюкасл
yellow-arrow
Миколенко попытается сдержать Ньюкасл. Украинец выйдет в стартовом составе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде