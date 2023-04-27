Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Тоттенхэм" принимает дома "Манчестер Юнайтед" в 33-м туре АПЛ. Это первый матч Райана Мейсона у руля "шпор" после увольнения ассистента Антонио Конте Кристиана Сталлини и менеджеру придется отрабатывать за разгром предшественника. "Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" (6:1) и вся наджеда руководства на то, что команде удастся реабилитироваться дома против "Юнайтед".

При этом "МЮ" практически обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Клубу необходимо продолжать набирать очки, чтобы не уступить место "Астон Вилле".

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Чемпионат Англии 33-й тур

27 апреля. Начало в 22:15

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"

Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

Текстовая трансляция - UA-Футбол