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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Сможет ли "Тоттенхэм" реабилитироваться за поражение "Ньюкаслу"?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" принимает дома "Манчестер Юнайтед" в 33-м туре АПЛ. Это первый матч Райана Мейсона у руля "шпор" после увольнения ассистента Антонио Конте Кристиана Сталлини и менеджеру придется отрабатывать за разгром предшественника. "Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" (6:1) и вся наджеда руководства на то, что команде удастся реабилитироваться дома против "Юнайтед".
При этом "МЮ" практически обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Клубу необходимо продолжать набирать очки, чтобы не уступить место "Астон Вилле".
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Чемпионат Англии 33-й тур
27 апреля. Начало в 22:15
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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