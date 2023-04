АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2. Два совершенно разных тайма

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

2:0 – самый тяжелый счет в футболе. В частности, и "Манчестер Юнайтед" это подтверждает не впервые за последнее время. 13 апреля "манкунианцы" вели в два мяча в поединке против "Севильи", но во втором тайме пропустили дважды и сыграли вничью. Сегодня был похожий сценарий игры.

До перерыва тотальное преимущество было на стороне подопечных тен Хага. "Тоттенхэм" надеялся на контратаки, но выглядел очень бледно. Хозяева за 45 минут не создали ничего, кроме полумомента Лангле – но и там без проблем справился де Хеа. А вот у гостей была совсем другая картина.

Уже на седьмой минуте счет был открыт. Прекрасный удар удался Санчо: англичанин с левой части штрафной положил мяч точно в правый угол ворот. На 19-й минуте преимущество "манкунианцев" должно было увеличиться, однако удар того же Санчо сначала был заблокирован, а его добивание Лангле вынес из ворот.

К концу тайма в игру вступил Форстер. Голкипер удачно сблизился с Рашфордом и ногами парировал удар в упор от нападающего. Бен, кстати, сегодня заменил попавшего в лазарет Уго Льориса. А вот на 44-й минуте Форстер не выручил. Рашфорд отлично разобрался с защитниками и прошил голкипера.

A brilliant season that keeps getting better for @MarcusRashford ????@ManUtd | #TOTMUN pic.twitter.com/cch4NZWxSn