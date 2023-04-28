АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2. Два совершенно разных тайма

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

2:0 – самый тяжелый счет в футболе. В частности, и "Манчестер Юнайтед" это подтверждает не впервые за последнее время. 13 апреля "манкунианцы" вели в два мяча в поединке против "Севильи", но во втором тайме пропустили дважды и сыграли вничью. Сегодня был похожий сценарий игры.

До перерыва тотальное преимущество было на стороне подопечных тен Хага. "Тоттенхэм" надеялся на контратаки, но выглядел очень бледно. Хозяева за 45 минут не создали ничего, кроме полумомента Лангле – но и там без проблем справился де Хеа. А вот у гостей была совсем другая картина.

Уже на седьмой минуте счет был открыт. Прекрасный удар удался Санчо: англичанин с левой части штрафной положил мяч точно в правый угол ворот. На 19-й минуте преимущество "манкунианцев" должно было увеличиться, однако удар того же Санчо сначала был заблокирован, а его добивание Лангле вынес из ворот.

К концу тайма в игру вступил Форстер. Голкипер удачно сблизился с Рашфордом и ногами парировал удар в упор от нападающего. Бен, кстати, сегодня заменил попавшего в лазарет Уго Льориса. А вот на 44-й минуте Форстер не выручил. Рашфорд отлично разобрался с защитниками и прошил голкипера.

Второй тайм получился кардинально другой. С самого его старта "Тоттенхэм" мощно давил, а на 56-й минуте сократил отставание благодаря точному удару Порро в правую девятку.

Через минуту гости создали свой единственный настоящий момент во втором тайме, но Форстера спас каркас ворот. Фернандеш пробросил мяч между ног центрбека и подсек круглого над голкипером – снаряд попал в перекладину.

"Тоттенхэм" на это ответил своими моментами. Сон не реализовал хороший шанс после прострела Кейна, Даер вообще упустил убийственный эпизод: не попал по воротам с нескольких метров. Чувствовалось, что хозяева дожмут – так и случилось. На 79-й минуте связка Кейн-Сон все-таки сработала: англичанин прострелил, кореец замкнул.

It ends all square ???? pic.twitter.com/V00UCQDZIN — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 27, 2023

Не до конца понятно, почему “шпоры” не вышли такие же заряженные сразу с первых минут. Скорее всего, им требовались эти два "укола" в виде пропущенных голов, чтобы немного проснутся. А "Манчестер Юнайтед", кроме того, что уже отдыхал на лаврах после счета 2:0, еще и устал. 120 минут воскресного матча против "Брайтона" сказались.

"Тоттенхэм" поднялся на пятую позицию, однако до "Манчестер Юнайтед" все еще шесть очков. Более того – у "манкунианцев" есть два матча в запасе. Однако форма подопечных тен Хага настолько неоднозначна, что до финиша чемпионата все еще может случиться.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" 2:2

Гол: Порро 46, Сон 79 – Санчо 7, Рашфорд 44

Тоттенхэм: Форстер – Ромеро, Дайер, Лангле – Порро (Данджума 77), Скипп, Гейбьерг, Перишич (Дэвис 77) – Ришарлисон (Кулусевский 61), Сон (Танганга 87) – Кейн

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака (Маласия 71), Линделоф, Шоу, Далот – Каземиро, Эриксен (Фред 61) – Антони (Вегхорст 71), Фернандеш, Санчо (Марсьяль 61) – Рашфорд

Предупреждения: Гейбьерг 41 – Уан-Биссака 43, Линделоф 59