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Болельщики Тоттенхэма скандировали на матче с МЮ: Леви, убирайся из нашего клуба

Англия
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Сообщения с места событий

Болельщики Тоттенхэма скандировали на матче с МЮ: Леви, убирайся из нашего клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фанаты "Тоттенхэма" во время матча с "Манчестер Юнтайтед" (2:2) скандировали "Леви, убирайся из нашего клуба". Об этом сообщает репортер The Independent Мигель Дилейни.

"Тоттенхэм" спас ничью в матче 33-го тура АПЛ, но по ходу поединка проигрывал 0:2. Болельщики могли выражать недовольство последнему матчу с "Ньюкаслом", который "шпоры" разгромно проиграли со счетом 1:6.

При этом после поединка с "сороками" игроки "шпор" пообещали вернуть фанатам средства за билеты, а клуб представил новый консультационный орган, который будет состоять из болельщиков клуба, что все равно, судя по всему, не впечатлило фанатов.

Напомним, что после разгрома от "сорок" "Тоттенхэм" уволил исполняющего обязанности главного тренера Кристана Стеллини и назначил нового – Райана Мейсона. Клуб все ещё ведет переговоры о назначении постоянного специалиста.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Даниэль Леви Манчестер Юнайтед
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