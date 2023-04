Болельщики Тоттенхэма скандировали на матче с МЮ: Леви, убирайся из нашего клуба

Фанаты "Тоттенхэма" во время матча с "Манчестер Юнтайтед" (2:2) скандировали "Леви, убирайся из нашего клуба". Об этом сообщает репортер The Independent Мигель Дилейни.

"Тоттенхэм" спас ничью в матче 33-го тура АПЛ, но по ходу поединка проигрывал 0:2. Болельщики могли выражать недовольство последнему матчу с "Ньюкаслом", который "шпоры" разгромно проиграли со счетом 1:6.

При этом после поединка с "сороками" игроки "шпор" пообещали вернуть фанатам средства за билеты, а клуб представил новый консультационный орган, который будет состоять из болельщиков клуба, что все равно, судя по всему, не впечатлило фанатов.

Напомним, что после разгрома от "сорок" "Тоттенхэм" уволил исполняющего обязанности главного тренера Кристана Стеллини и назначил нового – Райана Мейсона. Клуб все ещё ведет переговоры о назначении постоянного специалиста.

Almost the entire stadium singing "Daniel Levy, get out of our club"