Боэли ищет спортивного директора для проекта в Челси: есть кандидат, но он не хочет

Совладелец "Челси" Тодд Боэли продолжает искать спортивного директора для долгосрочного проекта в клубе. Его заинтересовал Маркус Кроше из "Айнтрахта".

Тем не менее, специалист не собирается покидать свой клуб ради "синих". Кроше переживает, что может оказаться под полным влиянием Боели и не получит той свободы в управлении проектом, которую хотел бы иметь.

Вероятно, это отпугивает и меногих других потенциальных кандидатов на эту роль.

Напомним, что "Челси" за два транмферных окна потратил более 600 миллионов фунтов. Команда Френка Лэмпарда находится в 10 оках от зоны вылета, а в последних турах ей предстоит сыграть с "Арсеналом", "Манчестер Сити", "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед".

