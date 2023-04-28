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Боэли ищет спортивного директора для проекта в Челси: есть кандидат, но он не хочет
Тодду понравилась работа специалиста в "Айнтрахте"
Фото: "Айнтрахт"
Совладелец "Челси" Тодд Боэли продолжает искать спортивного директора для долгосрочного проекта в клубе. Его заинтересовал Маркус Кроше из "Айнтрахта".
Тем не менее, специалист не собирается покидать свой клуб ради "синих". Кроше переживает, что может оказаться под полным влиянием Боели и не получит той свободы в управлении проектом, которую хотел бы иметь.
Вероятно, это отпугивает и меногих других потенциальных кандидатов на эту роль.
Напомним, что "Челси" за два транмферных окна потратил более 600 миллионов фунтов. Команда Френка Лэмпарда находится в 10 оках от зоны вылета, а в последних турах ей предстоит сыграть с "Арсеналом", "Манчестер Сити", "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед".
Todd Boehly is looking for a boss to lead the project going forward, Frankfurt’s Markus Krösche was attractive but has no intention of leaving as he feels he may get over ruled by Boehly. (@BILD) #CFC https://t.co/KMbWdoWjm8— Pys (@CFCPys) April 27, 2023
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