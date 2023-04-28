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Боэли ищет спортивного директора для проекта в Челси: есть кандидат, но он не хочет

Англия
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Тодду понравилась работа специалиста в "Айнтрахте"

Боэли ищет спортивного директора для проекта в Челси: есть кандидат, но он не хочет

Фото: "Айнтрахт"

Новина українською

Совладелец "Челси" Тодд Боэли продолжает искать спортивного директора для долгосрочного проекта в клубе. Его заинтересовал Маркус Кроше из "Айнтрахта".

Тем не менее, специалист не собирается покидать свой клуб ради "синих". Кроше переживает, что может оказаться под полным влиянием Боели и не получит той свободы в управлении проектом, которую хотел бы иметь.

Вероятно, это отпугивает и меногих других потенциальных кандидатов на эту роль.

Напомним, что "Челси" за два транмферных окна потратил более 600 миллионов фунтов. Команда Френка Лэмпарда находится в 10 оках от зоны вылета, а в последних турах ей предстоит сыграть с "Арсеналом", "Манчестер Сити", "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Челси (Лондон) Тодд Боэли
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