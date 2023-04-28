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Гвардиола: Снова победить в АПЛ – это уровень Лиги чемпионов
Конкуренция велика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал будущий полуфинал Лиги чемпионов с "Реалом". Он считает, что выиграть в чемпионате Англии не менее престижно, чем в ЛЧ.
"Нет (я еще не готовился к игре с "Реалом"). Я примерно представляю, но конкретной подготовки еще не было, если у них вообще что-то поменялось по сравнению с прошлым сезоном.
Обычно меня волнует только предстоящий матч. У нас нет времени, чтобы отдавать приоритет тому или иному турниру. Снова стать чемпионом Англии – это тот же уровень, что и Лига чемпионов. Сейчас я думаю о "Фулхэме", потом буду думать о "Вест Хэме", затем – о "Лидсе". А после этого мы подготовимся к матчу с "Реалом", – сказал Гвардиола.
"Манчестер Сити" продолжает бороться за победу в трех турнирах. В мае "горожанам" предстоит сыграть в финале Кубка Англии с "МЮ", а также в полуфинале ЛЧ. При этом "Сити" продолжает бороться за победу в Английской Премьер-лиге, отставая от "Арсенала" всего на 2 очка, имея 2 поединка в запасе.
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