  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси в ближайшее время сделает предложение Почеттино
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси в ближайшее время сделает предложение Почеттино

Англия
Обновлено
(1 голосов)

До конца сезона команду доведет Лэмпард

Челси в ближайшее время сделает предложение Почеттино

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" собирается сделать предложение Маурисио Почеттино до воскресенья, сообщает The Times. Руководство клуба завтра, 29-го апреля, встретятся в Лос-Анджелесе, чтобы принять окончательное решение о будущем менеджере.

При этом до конца сезона команду доведет Френк Лэмпард. Плохие результаты не повлияют на решение руководства.

Почеттино был одним из главных кандитатов на пост галвного тренера "синих" на ряду с Нагельсманном и Энрике. В отличии от двух последних, у Маурисио есть опыт тренерства в АПЛ.

Напомним, что Маурисио доводил до финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм". Также аргентинец завоевал Суперкубок Франции, Кубок Франции и Лигу 1 с "ПСЖ".

"Челси" идет в АПЛ на 11-м месте, а до зоны вылета всего 10 очков.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм определился, кого видит главным тренером, но есть несколько препятствий
yellow-arrow
Гвардиола: Снова победить в АПЛ – это уровень Лиги чемпионов
yellow-arrow
Шовковский не будет тренером Динамо - Луческу останется. Влог Роберто Моралеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
thetimes.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде