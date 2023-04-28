Челси в ближайшее время сделает предложение Почеттино

"Челси" собирается сделать предложение Маурисио Почеттино до воскресенья, сообщает The Times. Руководство клуба завтра, 29-го апреля, встретятся в Лос-Анджелесе, чтобы принять окончательное решение о будущем менеджере.

При этом до конца сезона команду доведет Френк Лэмпард. Плохие результаты не повлияют на решение руководства.

Почеттино был одним из главных кандитатов на пост галвного тренера "синих" на ряду с Нагельсманном и Энрике. В отличии от двух последних, у Маурисио есть опыт тренерства в АПЛ.

Напомним, что Маурисио доводил до финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм". Также аргентинец завоевал Суперкубок Франции, Кубок Франции и Лигу 1 с "ПСЖ".

"Челси" идет в АПЛ на 11-м месте, а до зоны вылета всего 10 очков.